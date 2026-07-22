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Tamara Báez anunció su embarazo con un emotivo video: “Nuestro mayor milagro está en camino”

La influencer compartió la noticia en Instagram junto a Thiago Martínez y Jamaica, en una secuencia con gorras que terminó por despejar los rumores que venían sonando

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Tamara Báez anunció en Instagram que está embarazada con un video junto a Thiago Martínez y su hija Jamaica (Video: Instagram)

Tamara Báez anunció que está embarazada a través de un video en su cuenta de Instagram que acumuló más de 100.000 “me gusta” en pocas horas. La influencer y ex pareja del músico L-Gante eligió un formato íntimo y emotivo para dar la noticia: junto a su novio, Thiago Martínez, y su hija Jamaica, los tres aparecen sentados en el asiento trasero de un auto con gorras idénticas de color gris.

Al inicio del video, las gorras no tienen ninguna inscripción visible. Luego, en un giro que desató la emoción de sus seguidores, cada gorra revela su leyenda: “Papá”, “Hermana Mayor” y “Mamá”. La secuencia cierra con Tamara levantando una ecografía.

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El video cosechó más de 2.800 comentarios en cuestión de horas, una respuesta que refleja el seguimiento masivo que tiene Báez. El texto que acompañó la publicación fue tan directo como emotivo: “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”.

La creadora de contenido agregó que, aunque todavía no conoce la cara del bebé, su llegada ya transformó la forma en que ella y su pareja ven el mundo. “Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”, escribió en el posteo, que también incluyó un agradecimiento a Dios y la frase que lo confirmó todo: “Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices. Bebé en camino”.

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El anuncio de Tamara Báez mostró gorras con las palabras “Papá”, “Hermana Mayor” y “Mamá” y cerró con una ecografía
El anuncio de Tamara Báez mostró gorras con las palabras “Papá”, “Hermana Mayor” y “Mamá” y cerró con una ecografía

El anuncio no llegó del todo por sorpresa para quienes siguen de cerca a la influencer. Apenas días antes, Báez había celebrado su cumpleaños con una fiesta temática en la que los detalles decorativos —globos, flores, un imponente ramo de rosas rojas con el símbolo de Cáncer, su signo zodiacal, y tortas personalizadas con sus iniciales— quedaron en un segundo plano frente a una imagen en particular. En esa foto, su pareja le sostenía la panza con ternura mientras se daban un beso, un gesto que encendió de inmediato los rumores entre sus millones de seguidores. “Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños”, había escrito ella entonces, sin confirmar ni desmentir nada, lo que mantuvo la incógnita hasta este martes.

La relación entre Tamara Báez y Thiago Martínez se oficializó en las redes a comienzos de 2024. Según contó la propia influencer en distintas ocasiones, el vínculo se fue construyendo de manera gradual: Martínez formó un lazo genuino con Jamaica desde el principio, la cuidaba, le cocinaba y compartía largas charlas con ella, algo que fue bien recibido por el entorno familiar de él. La pareja atravesó algunas rupturas y reconciliaciones a lo largo de estos meses (la última, confirmada a fines de mayo de este año) y actualmente conviven. A comienzos de 2026, Báez ya había revelado sus planes de agrandar la familia junto a Martínez “para el año que viene”, fue su respuesta cuando le consultaron. Una declaración que en su momento fue leída como una señal de los proyectos que la pareja tenía en común.

El bebé será el primero en común de Tamara Báez y Thiago Martínez, y el segundo hijo para la influencer tras Jamaica, nacida de su relación con L-Gante
El bebé será el primero en común de Tamara Báez y Thiago Martínez, y el segundo hijo para la influencer tras Jamaica, nacida de su relación con L-Gante

La maternidad no es un terreno nuevo para Báez. Jamaica, su hija mayor, nació de su relación con el cantante de cumbia 420 conocido como L-Gante, con quien mantuvo un vínculo que se extendió durante años y que tuvo amplia repercusión mediática. Desde la separación, la influencer construyó una vida propia con presencia activa en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que acompañan su día a día.

Con el video de las gorras y la ecografía, Tamara Báez cerró días de especulaciones y convirtió lo que había sido un rumor de cumpleaños en una confirmación oficial. El bebé que espera junto a Martínez será el primero en común para ambos y el segundo para ella.

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