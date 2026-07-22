Más de 12 mil mensajes ofensivos contra jugadoras: el alarmante informe de la WTA y World Tennis sobre el acoso en redes

Más de 1,2 millón de publicaciones y comentarios fueron analizados (Crédito: Reuters)

El acoso en las redes sociales continúa siendo una de las principales preocupaciones del tenis profesional. La WTA y World Tennis difundieron el segundo informe anual sobre amenazas y mensajes abusivos dirigidos a jugadoras y oficiales, y las cifras vuelven a reflejar la dimensión del problema: durante la temporada 2025 se detectaron más de 12.000 publicaciones y comentarios ofensivos, muchos de ellos con amenazas de violencia, contenido sexual, expresiones racistas y ataques personales.

El relevamiento fue elaborado a partir de los datos recopilados por Threat Matrix, una plataforma que monitorea la actividad en redes sociales mediante inteligencia artificial y un equipo de analistas especializados.

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En total, el sistema analizó más de 1,2 millón de publicaciones y comentarios realizados durante la temporada en X, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, plataformas donde siguen la actividad de más de 10.000 jugadores, jugadoras y oficiales del tenis profesional.

De las publicaciones detectadas, más de 12.000 fueron clasificadas como abusivas, mientras que 3.726 alcanzaron la categoría de acoso grave, al incluir amenazas de muerte, mensajes violentos, ataques sexuales, expresiones discriminatorias o publicaciones dirigidas contra familiares de las jugadoras.

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A pesar de la magnitud del fenómeno, el informe también muestra señales de progreso. A partir de un trabajo conjunto entre la WTA, World Tennis, las plataformas digitales y las fuerzas de seguridad, el 66% de los contenidos considerados de mayor gravedad fue eliminado de las redes sociales, sostiene el informe.

Además, 35 cuentas vinculadas a 12 personas fueron denunciadas y abrieron investigaciones judiciales. Entre ellas figuraba una red de perfiles verificados que actuaba de manera coordinada.

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Otro de los datos destacados es que el 89% de las cuentas responsables del acoso más grave detectadas durante 2024 no volvió a aparecer en la temporada siguiente, un indicador que, según WTA y World Tennis, demuestra que las medidas de identificación y sanción comienzan a tener un efecto disuasorio.

Sin embargo, el informe deja en claro que el problema sigue concentrado en un grupo reducido de usuarios. Apenas el 9% de las cuentas abusivas fue responsable del 87% de todo el contenido catalogado como de “alta preocupación”, mientras que solo 26 perfiles generaron el 21% de todos los mensajes ofensivos registrados a lo largo del año.

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Los investigadores también detectaron que esas cuentas reincidentes presentan una mayor tendencia a publicar amenazas violentas, mensajes de contenido sexual y ataques dirigidos a familiares de las jugadoras, un tipo de hostigamiento que genera especial preocupación entre los organismos que gobiernan el tenis.

Amenazas, comentarios de índole sexual y expresiones racistas figuran entre los ataques más recurrentes

Uno de los aspectos que vuelve a sobresalir en el informe es el vínculo entre el acoso y las apuestas deportivas. Los denominados angry gamblers o apostadores frustrados fueron responsables del 42% de todos los mensajes abusivos verificados durante la temporada y del 59% de los casos considerados graves.

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En la mayoría de los casos, las agresiones aparecen inmediatamente después de una derrota inesperada o un retiro por lesión.

En el informe, la WTA y World Tennis remarcaron que el bienestar de las tenistas seguirá siendo una prioridad y destacaron que la combinación de inteligencia artificial, analistas especializados, investigadores y colaboración con las plataformas digitales está permitiendo obtener resultados concretos. No obstante, advirtieron que la lucha contra el acoso en redes requiere “un compromiso permanente de las redes sociales, las autoridades y la industria de las apuestas” para reducir el fenómeno.

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