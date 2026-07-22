Panamá presidirá el comité ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

El Comité Ejecutivo es un órgano de conducción estratégica del IICA, cuya función principal es marcar el rumbo de los proyectos de cooperación técnica. (Mida)

El Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el periodo 2026-2027 estará a cargo de la representación de Panamá, bajo la presidencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

El Comité Ejecutivo es un órgano de conducción estratégica del IICA, cuya función principal es marcar el rumbo de los proyectos de cooperación técnica, aprobar los planes de mediano plazo y preparar los temas que luego serán evaluados por la Junta Interamericanade Agricultura (JIA).

Fundado en 1942, el IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

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La elección de Panamá se concretó por aclamación con el respaldo de 22 países durante la Cuadragésima Sexta Reunión Ordinaria del organismo, que se celebra en San José, Costa Rica, indica una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La postulación de Linares, ahonda la información, fue realizada por el presidente de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), viceministro de Agricultura de Brasil, Cleber Soares, respaldado por la delegación de Paraguay.

La productividad agrícola es una de las tareas pendientes para la seguridad, estabilidad y prosperidad en las Américas.

El ministro agradeció a las delegaciones por la confianza depositada en Panamá, a través de su persona, e hizo un llamado a seguir trabajando por el fortalecimiento del sector agropecuario de la región de las Américas.

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Esta reunión resulta fundamental para los próximos 4 años de la cooperación técnica hemisférica con la aprobación del Plan de Mediano Plazo 2026 2030.

Recientemente, federaciones de empresas agroalimentarias de todo el continente dieron su apoyo a los nuevos lineamientos estratégicos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para el período 2026-2030, que proponen fortalecer la resiliencia, aumentar la productividad, promover el bienestar social e impulsar la sostenibilidad de la agricultura regional.

Representantes de 18 organizaciones de países de las Américas participaron en forma virtual en el III Encuentro de Federaciones Agrícolas y Agroindustriales, en el cual el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, presentó los detalles del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2026-2030 del organismo hemisférico, hoja de ruta para orientar sus acciones de cooperación técnica.

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La entidad informó que los participantes valoraron el enfoque del PMP del IICA y expresaron su compromiso con la profundización de la relación entre el sector privado y el organismo para acelerar la adopción de innovación, promover marcos regulatorios basados en ciencia y ampliar las oportunidades para productores y empresas en toda la región.

La agricultura moderna debe integrar tecnología avanzada con tractores autónomos, drones y sensores inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El sector privado está desarrollando en el continente soluciones de alta tecnología para impulsar la productividad y el IICA es un socio clave para su ampliación”, dijo el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

Agregó que “enfrentar los desafíos globales que afectan a los actores privados, como la escasez de fertilizantes, requiere coordinación y el IICA cumple un rol irreemplazable para ello”.

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En la actividad, los representantes de las cámaras del agro del continente identificaron las siguientes prioridades para el sector: fortalecimiento de la competitividad y la productividad; promoción del comercio y la integración regional; impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Igualmente, señalaron como prioridad el fortalecimiento de la sanidad agropecuaria y la bioseguridad; gestión estratégica del agua, el suelo y la biodiversidad, fortalecimiento de la resiliencia ante riesgos y emergencias; y adecuada articulación entre las organizaciones representativas del sector.

Durante el encuentro, las organizaciones del sector privado aprobaron una declaración que reconoce a la agricultura como pilar fundamental para la seguridad, estabilidad y prosperidad en las Américas, que como región agroalimentaria puede convertirse en la más confiable, innovadora y sostenible del mundo, con la colaboración entre el sector privado, los gobiernos y el IICA.

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