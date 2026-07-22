Nazarena Vélez recordó el día que rechazó a Luis Miguel: “El chabón me encantaba, pero no iba a funcionar”

La panelista de LAM se refirió a por qué, pese a su fanatismo por el cantante, desestimó conocerlo en persona (Video: Storytime/ Bondi Live)

Nazarena Vélez reveló en Storytime, el ciclo de streaming que conduce junto a Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, detalles inéditos de su vínculo con Luis Miguel y los motivos que la llevaron a rechazarlo durante un encuentro en Buenos Aires hace veinticinco años. La actriz y panelista de LAM compartió la experiencia, sorprendiendo a sus compañeras y a la audiencia con una confesión que suma matices a lo que ya se conocía sobre su admiración por el cantante.

La conversación en Bondi Live surgió a partir de un intercambio sobre amores imposibles y figuras inalcanzables. Vélez admitió sentirse “enamorada” de Luis Miguel desde la infancia y calificó el vínculo como una “cosa muy platónica”. Sin embargo, cuando tuvo la posibilidad concreta de conocerlo, la situación cambió por completo.

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“Sabía que no iba a funcionar, él estaba en otro país y era mujeriego”, contó Nazarena Vélez acerca de por qué rechazó estar con Luis Miguel

La actriz explicó que, pese a la gran atracción y el fanatismo, eligió no avanzar con el cantante mexicano cuando se le presentó la oportunidad real. Sus palabras fueron contundentes: “Sabía que no iba a poder ser. Él estaba en otro país, viajaba todo el tiempo, era mujeriego. Por un montón de cosas sabía que no iba a funcionar”. Nazarena remarcó que el miedo a convertirse en “una más” y quedar emocionalmente expuesta pesó más que la ilusión de concretar el idilio adolescente.

“Realmente este chabón me encanta y voy a ser una más acá en Argentina que no me va a ver después nunca más. Yo voy a quedar enroscada y una más no voy a ser”, relató al recordar sus pensamientos en aquel momento. También confesó que, de no haberle importado tanto el artista, quizás hubiera tomado otra decisión: “Capaz que si no me importaba un carajo, sí, porque iba a ser uno más para mí”.

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La exvedette había contado que el acercamiento con Luis Miguel se produjo en 2001 durante una de las giras mundiales del cantante por Argentina. Una productora la invitó a una comida en el hotel donde se hospedaba el artista, en el barrio de Retiro, junto a otras cinco o seis mujeres seleccionadas. “No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta”, detalló hace tres años en LAM (América).

Nazarena Vélez contó sobre el día que conoció a Luis Miguel: “Las otras tenían un lomazo y eran modelos. Yo iba a conocerlo, no iba a cog...” (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Al llegar, encontró un ambiente distendido, con almendras y champagne, y un grupo de mujeres que no conocía. Vélez aclaró que asistió “en modo fan” y no con la intención de competir por la atención de Luis Miguel. “Las otras tenían un lomazo y eran modelos. Yo iba a conocerlo, no iba a cog...”, enfatizó ante la insistencia de sus compañeras.

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Durante el encuentro, el cantante conversó con las presentes, les preguntó sobre su vida y sus trabajos, y se mostró amable y respetuoso. Nazarena relató que en un momento se retiró al baño y, al regresar, todas las demás mujeres se habían ido. Allí recibió la invitación explícita del artista para quedarse, pero ella declinó.

La productora teatral subrayó que la decisión de rechazar a Luis Miguel estuvo atravesada por su respeto y admiración personal. “Yo tenía veintitrés años y le dije que no”, reiteró. El recuerdo de la noche incluye detalles puntuales: la vestimenta del cantante, el “olor a perfume” que describió como inolvidable y el trato “amoroso” y “muy caballero”.

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“No quise ser una más del descarte, preferí cuidar mis sentimientos”, rememoró

Al despedirse, Luis Miguel le ofreció uno de sus autos para llevarla a su casa en Quilmes, gesto que Vélez valoró especialmente. El encuentro finalizó con un beso, según narró la actriz, quien hoy revive la anécdota con una mezcla de humor y nostalgia.

En esa oportunidad, la actriz recalcó que se acercó al hotel por decisión propia y en carácter de admiradora. La experiencia, según su testimonio, fue siempre desde la admiración, sin intención de avanzar a una relación sexual.

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“Me ofreció quedarme. No le di. Fui en modo fan”, reiteró. Ante la consulta de sus compañeras de l ciclo de sobre si tomaría hoy otra decisión, bromeó: “¿Hoy sabés cómo le doy?”. Sin embargo, dejó en claro que en ese momento priorizó cuidar sus sentimientos y evitar una experiencia que pudiera dejarla afectada emocionalmente.