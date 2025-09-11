Papu Gómez habló sobre su relación con Scaloni y lanzó una cruda reflexión tras la sanción por doping: “El fútbol había muerto”

Papu Gómez contó por qué decidió volver al fútbol

Es difícil recordar una foto o ver imágenes donde Papu Gómez no esté sonriendo. Con ese perfil llegó a la selección argentina después de un largo recorrido que empezó en Arsenal de Sarandí hasta llegar a la Serie A de Italia y hacerse famoso como la figura del Atalanta. Pero a poco de cumplirse el primer aniversario del título en el Mundial de Qatar, en 2023 su carrera sufrió un duro revés: fue suspendido durante dos años por “negligencia grave” tras haber consumido terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

En la actualidad, el ex volante de San Lorenzo está a pocos días de volver a jugar en el Calcio Padova, equipo que milita en la Serie B (Segunda División de Italia). Mientras se entrena en Bérgamo, la ciudad en la que se asentó con su familia, para su reestreno en el fútbol profesional, Papu brindó una extensa y distendida charla en la que contó por qué se decidió a volver a jugar.

“No sé si llamarlo revancha, pero el, el fuego ese que dice: ¿Por qué me tienen que retirar así del fútbol si yo no quiero? Y segundo, no es mi momento, eh... ¿Por qué lo van a decidir dos, tres personas de saco y corbata detrás de una oficina que jamás hicieron un deporte. El hecho de querer retirarme cuando yo quiera dentro de una cancha. Y segundo, también por ser un ejemplo para mis hijos y para muchos chicos y para personas que tal vez están pasando mi momento”, le dijo en un mano a mano al periodista Julián Polo en su canal de YouTube.

Acto seguido, Papu abrió su corazón y relató el difícil momento que vivió cuando tuvo que dejar de jugar luego que el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte le revocó su apelación. “Los primeros meses fueron duros, porque no entendía. No entendía por qué me pasaba a mí, por qué justo en mi mejor momento, en el momento más top de mi carrera, después de haber ganado un mundial. Entonces, decís: ‘¿Por qué?’. Pero bueno, la vida a veces te da estos golpes, estas sorpresas. Y sí, la pasé mal y tenía bronca con todo, con el fútbol, con el sistema”, aclaró.

“La responsabilidad fue absolutamente mía. El boludo fui yo en haber tomado un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para haberme comido dos años de suspensión. O sea, te pueden suspender, sí, cuatro meses, seis meses. Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses, ¿entendés? Y yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo, me comí dos años. O sea, ¿a quién le entra en la cabeza? Pero bueno, me la comí y acá estoy, peleándola. Sí, tuve mucha bronca, mucho enojo. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido de fútbol, apagaba la televisión. No podía ver una noticia. Para mí el fútbol había muerto”, agregó uno de los campeones del mundo con Argentina.

Papu Gómez habló de su tiempo alejado del fútbol antes de su regreso en Italia

En un paseó por la ciudad donde vive con su familia, también tuvo tiempo para llevar a uno de sus hijos al entrenamiento y contó detalles de lo que será su regreso. “Hoy sino corrés es muy difícil jugar al fútbol”, relató y confirmó que tiene a su cargo tres centros de entrenamiento que le permitieron mantenerse activo de la mano de los profesionales que trabajan con él.

“Puedo jugar a partir del 18 de octubre. El profe me mandó el programa. Mucho laburo aeróbico, mucho gimnasio. Y con ellos hago la parte de pelota. Yo no sabía si iba a volver a jugar. Lo veía muy lejano. Tenía en mente el retiro, por mi edad, tenía 35 años. Y traté de mantenerme entrenado”, explicó.

Gómez firmó un contrato de dos años, con la opción de extenderlo por una temporada más con el Padova. “Hubo varios equipos que llamaron y me interesó el proyecto de 3 años en torno a mí”, dijo en la entrevista. Al ser consultado sobre cómo se prepara para su retorno, Papu dejó en claro la expectativa que tiene. “Ahora me visualizo volviendo a entrar a la cancha. El momento ese, porque para mí va a ser como volver a debutar en Primera. Y me veo jugando varios años más. Siento que me va a ir muy bien. Va a ser un renacer. Tal vez no vaya a jugar a nivel de Selección, pero creo que puedo volver a hacer importante”, agregó.

Por otra parte, al ser consultado sobre su relación con Lionel Scaloni, habló de la forma de ser del oriundo de Pujato, con quien compartió etapa como jugador en Italia y luego fue dirigido en el seleccionado. “Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado. Tenía 36 años, venía de la Lazio, y ya en el Atalanta había tenido quilombos: lo habían separado, lo querían limpiar, pero se entrenaba con nosotros”, expresó el Papu.

“No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Un profesional extraordinario. Y cuando llegó al Atalanta, me mudo al mismo barrio que él. Vivíamos al lado e íbamos todos los días juntos. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa”, agregó. También dejó una referencia sobre el DT campeón del mundo. “Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tirando chistes, entrenando, todo el tiempo a mil. Era muy querido en el vestuario”.

Scaloni habla en una pausa de la final del Mundial. Papu Gómez escucha al DT, con quien compartió plantel en Atalanta (REUTERS/Peter Cziborra)

Además, el ex futbolista del Sevilla, y que militaba en el Monza cuando tuvo que frenar su carrera por el doping positivo, explicó la fórmula que aplicó Scaloni en la Albiceleste para triunfar. “En la parte de gestión fue muy vivo. Muy inteligente. Rodeó bien a Leo (Messi) con jugadores talentosos que se iban a matar por él. Y después en el día a día es muy cercano al jugador, te va de frente. No te dice boludeces, los resultados se dieron y se produce un ambiente de mucha armonía”.

A poco más de un mes para volver a pisar un campo de juego como profesional, Papu dejó una larga frase que marca su forma de ser fuera del terrero y que lo motivó a decidirse por no dejar el fútbol. “No pretendo vivir de recuerdos. Lo que hice, lo hice. No soy mejor jugador porque fuí campeón del mundo. O mejor persona, entonces, fijate que entraste a mi casa y no había una foto mía jugando, una copa. Son lindos los recuerdos, pero creo que no se puede vivir de recuerdos. No puedo entrar a mi casa y ver un gol que metí hace 5 años. Para qué me sirve. Lo más importante es el presente”, concluyó.