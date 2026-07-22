Guatemala

Condenan a seis años a cuñada de excandidado presidencial de Guatemala por el caso Odebrecht

La sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo A fijó una pena de seis años a Judith Celina Vargas Monroy solo por asociación ilícita, al descartar la autoría de la falsificación y el hurto alegados por la acusación

Guardar
Google icon
El proceso del caso Odebrecht seguirá el viernes 24 de julio con la discusión de una reparación digna y la posibilidad de impugnaciones.
El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Judith Celina Vargas Monroy a seis años de prisión en el caso Odebrecht por asociación ilícita. (Cortesía)

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Judith Celina Vargas Monroy a seis años de prisión en el caso Odebrecht. La condenada es cuñada del excandidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Baldizón, quien enfrenta proceso judicial por el mismo caso.

La decisión redujo a la mitad la pena de 12 años que había solicitado el Ministerio Público (MP) por los delitos de hurto agravado y falsedad ideológica. La sentencia también ordenó descontar el tiempo que Vargas permaneció en prisión preventiva para calcular la reducción correspondiente.

De acuerdo con los juzgadores, la conducta de la cuñada de Baldizón encuadra únicamente en asociación ilícita, ya que las pruebas presentadas no lograron evidenciar que la sentenciada haya sido la responsable de cometer los delitos señalados por la fiscalía.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Vargas Monroy, falsificó información en la constitución de empresas que presuntamente sirvieron para lavar fondos procedentes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht, cuando fungía como Gerente General de la empresa Transportes ADN.

Ahora, el proceso seguirá el viernes 24 de julio con la discusión sobre una sentencia de reparación digna, que la obliga a pagar al Estado una suma de dinero que dicte el Juzgado para compensar el daño causado por los actos de corrupción cometidos. Luego de ello, existe la posibilidad de impugnaciones a los fallos.

El tribunal concluyó que Vargas actuó en grupo, pero no falsificó documentos

El juez Walter Mazariegos, quien presidió el tribunal en esta ocasión, explicó que los juzgadores concluyeron por unanimidad que los hechos expuestos y las pruebas discutidas durante el debate oral y público no permitían encuadrar su actuación en hurto agravado ni en falsedad ideológica.

PUBLICIDAD

Según lo expuesto por el tribunal, Vargas habría realizado acciones junto con otras personas responsables de los hechos atribuidos por la fiscalía, entre ellos la consignación de datos falsos en documentos. La resolución precisó, sin embargo, que no quedó establecido que ella hubiera sido la persona que falsificó materialmente esos documentos, razón por la que su conducta fue reclasificada como asociación ilícita.

Ese cambio de calificación penal respondió al núcleo de la sentencia: la condena no se apoyó en la tesis completa del Ministerio Público, sino en una participación conjunta con otros implicados. Por eso, el órgano judicial impuso una pena menor a la reclamada por la fiscalía.

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Judith Celina Vargas Monroy a seis años de prisión en el caso Odebrecht por asociación ilícita. La resolución ordenó descontar el tiempo que Judith Celina Vargas Monroy permaneció en prisión preventiva para calcular la pena. La acusación del Ministerio Público vinculó a Celina Vargas con empresas que presuntamente sirvieron para lavar fondos de sobornos de Odebrecht. (Canal Antigua)

La acusación vinculaba las empresas con fondos de supuestos sobornos

En su petición original, el Ministerio Público sostuvo que Celina Vargas era la supuesta responsable de falsificar la firma de personas que trabajaban con ella para designarlas como presuntos representantes legales de empresas de fachada.

Esas entidades, según la acusación, habrían sido utilizadas para limpiar fondos provenientes de los supuestos sobornos que Odebrecht habría entregado para financiar la campaña política de Manuel Baldizón, quien buscaba la presidencia de Guatemala.

La fiscalía también planteó que, de ese modo, Vargas pudo haberse apoderado de esos fondos. Esa era la base sobre la que solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo A la imposición de los 12 años de cárcel.

La sentencia conocida este martes resolvió ese punto en una dirección distinta a la pedida por el ente investigador. El viernes 24 de julio se discutirá la imposición de una reparación digna y, después de esa etapa, tanto la defensa como la fiscalía podrán presentar impugnaciones si no están de acuerdo con lo resuelto por el tribunal.

De candidato presidencial a exconvicto confeso

Manuel Baldizón es un político guatemalteco que inició su carrera como diputado en el Congreso de la República en 2004. En 2011, buscó por primera vez la presidencia de Guatemala, pero obtuvo el segundo lugar, tras perder la elección contra Otto Pérez Molina.

El proceso del caso Odebrecht seguirá el viernes 24 de julio con la discusión de una reparación digna y la posibilidad de impugnaciones.
La fiscalía sostuvo que las empresas de fachada habrían sido usadas para limpiar fondos de supuestos sobornos destinados a la campaña de Manuel Baldizón, excandidato presidencial de Guatemala. (Prensa Libre)

En 2015 intentó nuevamente alcanzar la silla presidencial, pero quedó en tercer lugar. En esa campaña política iniciaron los señalamientos en su contra relacionados con utilización de fondos públicos para financiar su carrera electoral, por lo que, en enero de 2018 buscó el exilio en Estados Unidos, mismo que le fue negado.

Ese mismo año, pero en septiembre, el FBI de Miami lo capturó luego de que la Fiscalía de Florida lo acusara de recibir dinero del narcotráfico, con el cual habría financiado sus campañas políticas.

Por este delito fue condenado a 4 años de cárcel en Estados Unidos, pero logró su liberación antes de tiempo tras declararse culpable.

Temas Relacionados

OdebrechtGuatemalaLavado de activosCorrupciónManuel BaldizónJudith Celina Vargas Monroy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidente de Honduras felicita a Colombia por su independencia y destaca la amistad entre ambos países

El presidente Nasry Asfura felicitó al pueblo colombiano por el 216 aniversario de su independencia y reafirmó los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre ambas naciones.

Presidente de Honduras felicita a Colombia por su independencia y destaca la amistad entre ambos países

Asamblea Legislativa de Costa Rica denuncia intento de ciberataque y activa protocolos para proteger sus sistemas

La presidenta de la Asamblea Legislativa informó que el Congreso fue blanco de un intento de ciberataque entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Como medida preventiva, se activaron los protocolos de seguridad informática, lo que obligó a deshabilitar temporalmente algunos sistemas para evitar que fueran vulnerados.

Asamblea Legislativa de Costa Rica denuncia intento de ciberataque y activa protocolos para proteger sus sistemas

Vicepresidenta de Guatemala pide a la PDH intervenir por el borrado de estudiantes en la USAC

La desactivación de usuarios y credenciales, pese a constancias físicas de inscripción, amplía la crisis que arrastra la casa de estudios desde 2022 y alimenta acusaciones de medidas disciplinarias dirigidas contra la disidencia estudiantil

Vicepresidenta de Guatemala pide a la PDH intervenir por el borrado de estudiantes en la USAC

Emiten orden de detención contra el salvadoreño acusado de matar a un veterano del ejército de Estados Unidos

Un salvadoreño enfrenta cargos por el homicidio de un exmilitar en West Point, tras haber sido puesto en libertad dos ocasiones

Emiten orden de detención contra el salvadoreño acusado de matar a un veterano del ejército de Estados Unidos

Adultos mayores vivieron tres horas de terror tras ser secuestrados durante violento asalto en Costa Rica

Una pareja de adultos mayores fue privada de libertad durante cerca de tres horas luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su vivienda en Horquetas de Sarapiquí para cometer un asalto. Las víctimas fueron abandonadas kilómetros después y encontradas con vida por la Fuerza Pública.

Adultos mayores vivieron tres horas de terror tras ser secuestrados durante violento asalto en Costa Rica

TECNO

Comienzan a construir una supercomputadora de IA: desarrollará medicamentos

Comienzan a construir una supercomputadora de IA: desarrollará medicamentos

Apple podría alquilar iPhone, iPad y Mac a usuarios que no puedan comprarlos

Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

Apple vs. Samsung: ahora la competencia es financiera, así es la Galaxy Card

Crean robots que piensan y actúan para ayudar a personas en hogares y hospitales

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

“La música me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirma Lila Grace Moss al evocar sus años entre festivales

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

164 dientes en joyas y frascos por toda la casa: la curiosa tradición de Kesha con sus fans

MUNDO

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Subió a 53 la cifra de muertos por el naufragio de un ferry en Guyana

El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

El Brent cerró por encima de USD 90 por primera vez desde junio