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Emanuel Ntaka, ex Mambrú, tras el debate mundialista sobre el racismo en Argentina: “Los afroargentinos existimos”

El cantante y activista respondió desde sus redes tras las declaraciones de Samuel L. Jackson, y sumó su testimonio al debate que reactivó la discusión sobre historia, identidad y discriminación

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El cantante respondió desde sus redes tras las declaraciones de Samuel L. Jackson, y sumó su testimonio al debate que reactivó la discusión sobre historia, identidad y discriminación (Video: Instagram)

En los días finales del Mundial 2026, una ola de mensajes en redes sociales y medios internacionales volvió a instalar la discusión sobre el racismo en Argentina y la supuesta desaparición de la población negra. Emanuel Ntaka, cantante y exintegrante de Mambrú, respondió a través de un video que compartió desde su cuenta de Instagram a quienes niegan la existencia de afroargentinos y denunció la forma en que el racismo local opera a través de la invisibilización.

La controversia se disparó tras declaraciones atribuidas al actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien afirmó que “alentar a Argentina es alentar al país más racista del mundo”. El debate creció y sumó el análisis de especialistas como la historiadora Magdalena Candioti, que reconstruyó el vínculo entre esclavitud, afrodescendencia e invisibilización en la historia nacional en diálogo con Infobae en vivo.

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“Soy afroargentino y existo, mi familia existe, mi comunidad existe, nuestra historia existe”, aseguró Emanuel Ntaka, cantante, activista y exintegrante de Mambrú
“Soy afroargentino y existo, mi familia existe, mi comunidad existe, nuestra historia existe”, aseguró Emanuel Ntaka, cantante, activista y exintegrante de Mambrú

El cantante expresó su malestar ante las afirmaciones que circulan en el exterior acerca de que en Argentina “no hay personas negras o que desaparecieron”. Desde su experiencia personal y familiar, remarcó la vigencia de la comunidad afroargentina: “Soy afroargentino y existo, mi familia existe, mi comunidad existe, nuestra historia existe”.

El artista subrayó que una de las formas que asumió el racismo en el país fue la negación de la existencia de afrodescendientes, tanto en el discurso público como en la vida cotidiana. “Durante mucho tiempo una de las formas que tomó el racismo en nuestro país fue justamente hacernos invisibles, hacer creer que ya no estábamos”, denunció.

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El cantante insistió en que la lucha contra el racismo debe empezar por el reconocimiento y la escucha: “Si realmente queremos combatir el racismo, empecemos por reconocer esa existencia, porque no queremos que hablen por nosotros, queremos que nos escuchen”. Ntaka dejó en claro que no busca negar la problemática: “Obviamente, no estoy acá para negar el racismo porque lo conozco en carne propia, lo viví, lo vivo y trabajo sobre él hace años”.

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El mensaje del cantante se inscribe en un contexto marcado por la viralización de acusaciones de racismo contra Argentina durante el Mundial. La frase de Samuel L. Jackson circuló ampliamente y generó respuestas defensivas, tanto en medios como en plataformas sociales. Este clima reactivó viejas discusiones sobre discriminación, identidad y memoria histórica.

Las reacciones expusieron una tensión persistente en la sociedad argentina ante cuestionamientos externos sobre su convivencia y su relación con las minorías. El caso puso en primer plano la dificultad para abordar el racismo estructural y la tendencia a minimizar o negar la presencia afrodescendiente en el país.

La historiadora Magdalena Candioti, autora de Una historia de la emancipación negra: esclavitud y abolición en la Argentina, conversó con Infobae en vivo y aportó una mirada histórica sobre el racismo local. Explicó que la discriminación en Argentina tiene raíces profundas en la esclavización y comercialización de africanos, una práctica que integró al país en la historia esclavista de América.

A raíz de una publicación del actor Samuel L. Jackson que calificaba a Argentina como 'uno de los países más racistas del mundo', se analiza la historia para desmentir esta acusación. Con datos sobre la esclavitud, la inmigración europea y el mestizaje, se explica la composición actual de la sociedad argentina.

Candioti señaló que, aunque ingresaron menos personas esclavizadas que en Brasil o Estados Unidos, su presencia fue central en la vida cotidiana del virreinato y la República, tanto en ámbitos rurales como urbanos. Al abolirse la esclavitud en 1853, la narrativa oficial fue invisibilizando progresivamente la herencia afrodescendiente.

La especialista cuestionó la idea de una integración rápida o de una supuesta desaparición. Indicó que los afrodescendientes enfrentaron condiciones de vida extremadamente difíciles, altas tasas de mortalidad y segregación en batallones militares. Tras la abolición formal, la discriminación y la invisibilización persistieron, reforzadas por la falta de registros censales.

Según el último censo, cerca de 300 mil personas en Argentina se identificaron como afrodescendientes, aunque muchas no presentan rasgos fenotípicos visibles debido a generaciones de mestizaje y mezclas. Candioti advirtió que la invisibilización no solo fue social sino también institucional, y que la identidad argentina se forjó sobre una narrativa de apertura que muchas veces oculta procesos de exclusión y jerarquización racial.

racismo argentina

La historiadora remarcó la importancia de revisar críticamente el pasado y de reconocer la diversidad real: “Tenemos decenas de periódicos negros en Buenos Aires en el siglo XX y no lo conocemos”. Consideró que el debate actual es una oportunidad para construir una sociedad más consciente a partir del conocimiento histórico y la autocrítica.

La historiadora explicó que comparar el racismo argentino con el de otros países puede resultar engañoso. Las diferencias en las formas de segregación legal, las políticas migratorias que promovieron la inmigración europea y el discurso de “civilización” consolidaron la marginación de afrodescendientes y otras minorías.

La abolición de la esclavitud en Argentina fue anterior a la de Brasil y Estados Unidos, pero la discriminación no desapareció con el cambio legal. Persistieron obstáculos para la integración y la visibilidad negra quedó atada a procesos de registro insuficientes y estereotipos sociales.

Para la especialista, la reacción frente a acusaciones internacionales no debe ser un mecanismo de defensa, sino una oportunidad para repensar la historia propia, reconocer desigualdades y avanzar en la inclusión real de todos los grupos.

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