Lionel Scaloni habló sobre la ausencia del Papu Gómez y explicó por qué no convocó a Mateo Retegui a la Selección

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa para referirse a los encuentros de la selección argentina ante Panamá y Curazao después del título conseguido en el Mundial de Qatar. Una de las preguntas obligadas al entrenador en la antesala a estos compromisos estuvo relacionada a la llamativa ausencia de Alejandro Papu Gómez, quien se quedó afuera de la nómina a último momento para recuperarse en Sevilla de una vieja lesión.

En una de las primeras consultas realizadas, el foco se centró en su su caso y el del lesionado Alejandro Garnacho. Sobre el primero, dejó la puerta abierta para que se sume en los próximos días a la delegación por un margen de tiempo escaso. “Son un lastima las dos ausencias”, lamentó Scaloni. Y puntualizó en el volante: “Sobre todo el Papu, que merecería estar acá y en su club. Creo, a buen criterio, que es entendible que Sevilla no lo deje venir porque él venía de una lesión. Haremos todo lo posible para que pueda estar uno o dos días con nosotros, pero dependerá mucho de su club”.

El futbolista de 35 años se había sometido a una artroscopia en el tobillo derecho en febrero pasado debido a una lesión sufrida con la Albiceleste en el última Copa del Mundo. Su presencia estaba en duda porque necesitaba 5 semanas de recuperación para volver óptimo a los terrenos de juego, aunque se descontaba su estadía en Buenos Aires para disfrutar de la fiesta programada en el Estadio Monumental para celebrar el campeonato del mundo con los hinchas. Sin embargo, fue desafectado y se afirmó que ese movimiento estuvo relacionado a una decisión de su equipo, aunque también se puso la lupa su escasa actividad en redes sociales con sus compañeros de la Selección.

A pesar de ser uno de los más activos del plantel en el planeta virtual, la publicación de su baja solo recibió el comentario del Dibu Martínez. De igual manera, el mediocampista tampoco comentó distintas publicaciones de Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala, Leandro Paredes o Rodrigo De Paul, más allá de que les dejó su “me gusta”. No así en el posteo de Giovani Lo Celso, quien se perdió la Copa del Mundo por una lesión.

Por otro lado, Scaloni se refirió a la decisión del Manchester United con una de las revelaciones en la última temporada de la Premier League: “Garnacho estaba convocado. Lamentablemente, no ha podido venir. Su club lo ha negado porque tiene una lesión de bastante tiempo de recuperación, pero confiamos en que pueda estar en la siguiente convocatoria. Es un chico en el que tenemos muchas esperanzas y esperaremos a que se pueda poner la camiseta argentina más adelante”.

En distinto sentido, fue consultado por el sorpresivo llamado de Mateo Retegui a la selección de Italia: “Soy partidario de no intentar convencer a nadie. Cuando uno no está convencido o no cree que sea el momento no tiene sentido cortar una trayectoria. Nosotros no podemos cortarle esa posibilidad diciéndole que, a lo mejor, puede venir a la Argentina. ¡A lo mejor! ¿Y si después no viene? Yo le corto la carrera”.

El director técnico fijó un paralelismo con Marcos Senesi, con quien se comunicaron para manifestarle la intención de convocarlo y el zaguero central rechazó a la Azzurra para priorizar a la Argentina. Con este antecedente, analizó las diferencias con la situación del joven delantero de Tigre: “Sobre todo, a ver si se entiende, no queremos arruinar algo por lo que no estamos convencidos o que no lo vemos. Si juega para Italia, esperemos que le vaya bien. No tiene sentido ponerse a pensar si podía estar o no en la Argentina porque ahora mismo no estábamos convencidos de convocarlo”. “Quizás para la Selección no lo estamos haciendo bien, pero tengo que pensar en el chico y, en ese puesto, tenemos jugadores que están bien. En el futuro veré si le pegue o no”, concluyó.

Por último, se dio un cruce dialéctico por una pregunta vinculada a la frase de Rodrigo De Paul sobre que esta selección era la mejor entre las que también se consagraron en 1978 y 1986. Luego de cuestionar si el debate fue iniciado por su dirigido o los periodistas, desterró la discusión visiblemente molesto: “No hay debate. Es la selección argentina. Todos juegan para Argentina. Eso es una historia... No quiero entrar en esas cosas. Es una tontería pensar en eso. Fueron los tres campeones del mundo, ¿que más da quién era el mejor o el peor? Es un simple comentario. A partir de ahí se puede agrandar o achicar y me parece que, en momentos de alegría, no es necesario”.

A continuación, siguió con su respuesta: “Si me das a elegir, hasta pondría última a la mía porque lo pienso así y soy así, pero no me importa. ¿Cómo me va a importar quién era mejor si los tres son campeones? Estamos acostumbrados a debatir cosas que no tienen mucho sentido. En un lugar como Argentina, donde todos hablan y opinan de fútbol, diga lo que diga va a seguir el debate y lo que diga cualquier otra persona también. No se cierra”. “Si me preguntas a mí, las tres son campeonas y quedarán en la historia. No le veo sentido de pensarlo. Me parece que Rodrigo no lo dijo para debatir, pero si los periodistas lo toman para debatir...”, sentenció.

