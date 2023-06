El fuerte mensaje de la mujer del Papu Gómez: “Tu energía positiva es envidia de muchos”

Papu Gómez y Linda Raff besando la copa Europa League (@linda.raff)

Con poca acción debido a que está recién repuesto de la lesión que sufrió ante Australia en el Mundial de Qatar, Alejandro “Papu” Gómez volvió a gritar campeón con el Sevilla en la Europa League, pero no fue convocado por la selección argentina para los dos amistosos de este mes en la gira por Asia. Luego de ganar el título, el futbolista de 35 años hizo un sugerente mensaje en su cuenta de Instagram. Luego su esposa, Linda Raff, fue contundente por la misma red social.

“Meses difíciles después de la lesión, nunca te rendiste, siempre con tu energía positiva que es envidia de muchos. Saliste adelante y más fuerte que nunca. Porque a las personas buenas, le pasan cosas buenas, y cuando no, las afrontan y sacan aprendizaje, porque no hay mejor satisfacción que apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Por todo lo que sos como persona, te amo y te felicito por esta victoria. Siempre a tu lado”, escribió la pareja del Papu. Están juntos desde hace varios años y en su momento viralizaron una foto de ambos comiendo un sándwich en la Costanera de Capital Federal y luego la repitieron en diciembre pasado junto a sus hijos.

Gómez fue uno de los referentes del proceso a cargo de Lionel Scaloni en la selección argentina. En su momento, cada vez que tuvo una oportunidad, el volante ofensivo respondió. En especial en aquellos partidos de la Copa América 2021 disputada en Brasil en la que la Albiceleste pudo cortar una sequía de 28 años sin títulos. Pero también contagió afuera de la cancha por su frescura en los bailes y las anécdotas. Se hizo uno de los más queridos del grupo y solía verse junto otros pilares como Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

El Papu continuó en el ciclo, llegó al Mundial e incluso fue titular en el primer partido del certamen ante Arabia Saudita, que fue derrota 2-1. Luego volvió a jugar ante Australia en los octavos de final y ahí sufrió lesión en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo que sufrió en el primer tiempo del partido. Después no pudo volver por este problema, pero durante el torneo participó de momentos graciosos junto a sus compañeros como el vivo que organizó Sergio Kun Agüero junto a Messi y en el que bromearon junto a Gómez porque había dicho que se hizo el mismo corte de pelo de David Beckham. Eso fue el 7 de diciembre, 11 días antes de la final.

El posteo de Linda Raff (@Papu Gómez y Linda Raff)

Luego de conseguir la gloria en Medio Oriente y en desfile de los campeones mundiales que llegó hasta la avenida General Paz, tres meses más tarde fue citado por Scaloni para los amistosos de marzo jugados en la Argentina, pero se bajó de la lista porque el Sevilla no lo autorizó a viajar ya que se estaba recuperando de una lesión. “Es entendible que no lo dejen venir”, dijo el entrenador nacional en la conferencia de prensa, sin explayarse al respecto, aunque abrí una luz de esperanza de que pudiera trasladarse al menos para participar de la celebración. No sucedió.

Al confirmarse su ausencia, Gómez hizo posteo en la misma red social en el que lamentó no poder ser parte de los festejos en los encuentros ante Panamá y Curazao. Emiliano Dibu Martínez, el único de sus compañeros que comentó, le respondió “te vamos a extrañar” y agregó un corazón.

Papu se recuperó y volvió a sumar minutos en el Sevilla, aunque no fue incluido por Scaloni para la gira por Asia y que tiene en su agenda dos encuentros, uno ante Australia (el jueves 15) en Beijing, y el siguiente contra Indonesia (el lunes 19) en Yakarta. De los campeones mundiales tampoco estuvieron incluidos Ángel Correa, Juan Foyth, Franco Armani y Lautaro Martínez, por lesiones o situaciones relacionadas con su presente deportivo.

