Papu Gómez sorprendió a Dibu Martínez y se hizo un tatuaje en homenaje a su histórica atajada en la final del Mundial: “I love you”

Los tres tatuajes que se hizo el Papu Gómez tras salir campeón del mundo con la selección argentina

El Mundial de Qatar será un recuerdo imborrable para la selección argentina. Este camino, que atravesó por todas las emociones posibles, se coronó ante Francia en el Estadio Lusail, pero atrás quedó la derrota ante Arabia Saudita, las dudas impensadas por la clasificación a octavos, las definiciones por penales ante Países Bajos y Francia. Aunque una de las escenas inmortales será la histórica tapada de Emiliano Martínez en el cierre de la final. Un momento que decidió grabar por siempre en su piel el Papu Gómez.

El mediocampista del Sevilla subió una publicación en su perfil oficial de Instagram con diferentes tatuajes realizados en las últimas horas sobre la histórica coronación. Una de las imágenes posee la camiseta utilizada en la Albiceleste, su apellido y el dorsal (17) empleado en la espalda de la casaca. Otra tiene una Copa del Mundo dibujada con suma precisión. En el margen superior, están las tres estrellas del país por los títulos en 1976, 1986 y 2022, mientras que en la parte inferior figura la fecha de la final disputada el 18 de diciembre pasado, pero la foto que más llamó la atención tuvo estrecha vinculación con el Dibu.

El tatuaje del Papu Gómez por la histórica atajada del Dibu Martínez

La tinta fue la encargada de graficar la atajada del arquero en una de las últimas acciones del partido. El futbolista de 34 años se inmortalizó la figura del guardameta en el preciso instante donde salió a achicar el remate de Randal Kolo Muani con un detalle muy particular. Abajo del tatuaje se encuentra el minuto y el segundo exacto de cuando sucedió la jugada (122´ 43´´). “Para siempre”, fue el texto de la publicación, que recibió me gusta por parte de distintas personalidades como Antonela Roccuzzo, Luka Romero, Diego Schwartzman, Nicolás Domínguez, Nahuel Patón Guzmán y Cristian Ansaldi.

Estas impresiones también fueron subidas en historias en la red social y Dibu Martínez aprovechó para repostear la vinculada a su persona después de haber sido arrobado para dar cuenta de la dedicación. De igual forma, le dejó un mensaje en la publicación original: “I love you”. “Hola, mi Rey”, le respondió el Papu. Otro de los comentarios que apareció fue el de Nicolás Tagliafico, parte del plantel campeón: “¡Me encantan!”.

El recuerdo de esta gesta invade a todo el equipo por igual. Esta demostración del Papu no es ajena al resto, y así lo mostró Lionel Messi dentro de su perfil oficial. A pesar de no postear con frecuencia escenas de su vida privada, el mejor futbolista del mundo subió una foto con la presencia de un mate, que cuenta con el nombre de sus hijos. Pero la situación que no pasó desapercibida fue la bombilla que utilizó Leo, en la cual está tallada la Copa del Mundo con las estrellas que dan cuenta de la cantidad de trofeos mundiales obtenidos por la selección argentina.

El detalle de la bombilla de Lionel Messi al momento de tomar mate

Los tatuajes que se realizó el Papu Gómez para conmemorar la consagración en Qatar

La camiseta que Alejandro Papu Gómez utilizó en el Mundial con la selección argentina

La Copa del Mundo, la tercera estrella y la fecha del logro, uno de los nuevos tatuajes del Papu Gómez

