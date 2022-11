Juego de cartas y una premonición que se hizo tatuajes: la increíble anécdota de la Selección que anticipó el título de la Copa América

La increíble anécdota de los jugadores de la Selección Argentina con las cartas que anticiparon la consagración en Brasil en la Copa América

La Copa América ganada por la selección argentina en Brasil el año pasado fue un gran desahogo para los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. Es que con ese trofeo pudieron cortar una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores, con el valor agregado de que se consiguió en el mítico Estadio Maracaná y ante el clásico rival. El camino hasta aquel inolvidable 10 de julio de 2021 potenció el clima interno del plantel que debió recluirse en un burbuja sanitaria por un mes y medio debido a la pandemia de COVID-19.

Los jugadores formaron una coraza anímica que se hizo más fuerte a medida que se disputaron los partidos. La confianza creció y para matar el tiempo se dieron muchas anécdotas. En las últimas horas se viralizó un avance de “Sean Eternos: campeones de América”, la serie de Netflix que se estrenará este jueves y revelará los detalles de la histórica consagración en el vecino país.

En el corte mencionado los muchachos contaron una historia “esotérica” en base a un juego el que cada uno debió adivinar la carta que eligió y si eso ocurría no solo ganarían la Copa sino que había que tatuársela. La reunión fue en la habitación de Rodrigo De Paul y cuando Leandro Paredes llegó se encontró con el ex Racing, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Alejandro “Papu” Gómez, Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros.

Papu Gómez, Leo Messi y De Paul, en un testimonio de la alegría que se vivió esa noche con el juegos de las cartas (Captura)

“Estaban boludeando Papu con Rodri, a ver si adivinaban la carta”, contó Messi. “¿Qué hacen boludos? Las ideas boludas las tienen el Papu y Rodri”, añadió el Kun Agüero. A medida que fueron acertando la alegría se convirtió en fervor. “La primera que tiré le pegué y era el seis de basto. Parecía un gol, se tiraban todos, era una locura”, recordó Di María.

Pero fue uno de los ideólogos, el Papu Gómez, quien dio más detalles: “Si adivinás una de diez, ganamos la Copa. Empiezo a tirar y no acertaba hasta que me toca la última. Digo ancho de basto y le pego. Quilombo, gritos, abrazos, ‘ganamos la Copa. Listo, es esta’. La energía, el aura”.

“Le toca a Otamendi, lo mismo, le pega”, agregó el Papu quien mostró el tatuaje que se hizo con el ancho de basto y Otamendi lució el siete de espadas, que era la que había adivinado.

Otamendi cumplió y muestra el tatuaje con el siete de espadas (Captura)

Aunque la clave llegó de la mano de Messi. “Le toca a Leo. Va tirando cartas y le fue errando. Él había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas. Le pegó y dijimos, ‘listo, no podemos perder’”, confesó Gómez. Pero, cuál fue la carta que acertó el crack rosarino? “El cinco de copas me tocó. Pero me lo voy a hacer”, reconoció Leo, que en su quinto intento con la Selección pudo conseguir su primer título de mayores. Creer o reventar.

Esta historia se mantuvo en secreto hasta ahora y más allá de la anécdota demuestra cómo el grupo fue forjando las bases del buen clima interno. El propio Messi lo manifestó en la arenga viral que también se conoció este miércoles y fue la que el capitán de la Selección les dio a sus compañeros en la previa del choque con Brasil. El testimonio corresponde al mismo documental.

El triunfo ante el Scratch en su casa fue es un espaldarazo para los futbolistas de la Selección cuyo juego gravitó luego de ese torneo y le permitió conseguir la clasificación al Mundial de Qatar cuatro fechas antes del final de las Eliminatorias, ganar otro título, La Finalissima ante Italia en Wembley, y ratificar un invicto que llegó a 35 partidos.

