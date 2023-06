Leandro Paredes habló por primera vez de los rumores sobre el Papu Gómez en la selección argentina

Leandro Paredes habló de los rumores del Papu Gómez en la selección argentina

Leandro Paredes realizó una entrevista en la que se refirió a los logros con la selección argentina, proyectó su carrera como futbolista (con la fantasía pendiente de volver un día a Boca Juniors) y no evadió hablar de Alejandro Gómez, de quien hubo rumores reiterados desde que la Albiceleste se consagró en Qatar 2022. El Papu había sido convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de marzo, pero se bajó de la lista debido a que el Sevilla no lo autorizó a viajar ya que se estaba recuperando de una lesión en el tobillo izquierdo. Tras la rehabilitación, el DT lo excluyó de la última gira por Asia y su apartamiento sembró más incertidumbre sobre la relación con sus compañeros.

Te puede interesar: Show de Leandro Paredes jugando al futsal: tacos, lujos y golazos

“Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el porqué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra”, declaró Paredes en una nota con el youtuber Ezzequiel. E insistió: “Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”.

Por otra parte, también fue consultado por la continuidad de Lionel Messi y la frase en la que anunció que no disputaría la próxima Copa del Mundo: “Él está muy bien. También irá dí a día más en este momento de su carrera. Que él esté contento y feliz, que disfrute de estar en la Selección es importante y trataremos de que lo siga haciendo”. Sobre el Mundial, Leo habló de uno de los instantes en los que más sufrió: la tanda de penales contra Francia: “No es tanto el patear el penal, sino la caminata. Esos 40 metros son terribles, se te cruzan las cosas negativas. Lo que puede llegar a pasar si errás, toda la responsabilidad que conlleva eso... Así que eso es lo que más se sufre. El patear es más normal”.

Paredes desmintió que haya habido un altercado con el Papu Gómez (REUTERS/Bernadett Szabo)

El volante que volverá al PSG tras su préstamo en la Juventus no cederá respecto a la idea de sumar títulos a su cosecha personal: “Tengo mentalidad ganadora, quiero seguir logrando cosas importantes a nivel clubes y selección. La Copa América dentro de un año es el primer objetivo que nos ponemos a nivel selección. Y después a nivel clubes ganar la mayor cantidad de títulos posibles”.

Te puede interesar: El chef Salt Bae habló sobre su desubicada irrupción en los festejos de Qatar 2022: “Nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo”

El sueño de retornar a Boca sigue latente aunque se pospondrá un tiempo: “Seguramente volver para mí sería un sueño muy grande porque me fui con muchas ganas de seguir jugando en el club. Quiero estar un tiempo más en Europa y después volveré a jugar acá. Hoy en día es casi imposible. No me pongo tiempo ni edad porque sería ilusionar a la gente, así que vivo mi vida y mi carrera día a día. Nunca me pongo plazos para ese tipo de cosas”. Y de su vínculo con Juan Román Riquelme, al que despidió en su homenaje, recordó: “Mi relación es muy buena, en el momento que me tocó subir al plantel de Primera fue el que más me ayudó. Se puso a disposición mía para todo lo que necesitara, así que solo tengo palabras de agradecimiento para él”.

Finalmente habló de otra de las figuras con las que compartió vestuario: Neymar. El brasileño fue su compañero en París Saint Germain y es ponderado por varios por la calidad de sus fiestas. “Es un chico muy divertido, humilde, le gusta pasarla bien con sus amigos, familia y gente que quiere. Se muestra como realmente es. Yo hablo bastante seguido con él, para mí es un chico increíble. La pasábamos bien en sus fiestas, teníamos un grupo muy bueno en París. Cuando teníamos que hacer una cena o fiesta la pasábamos muy bien”.

Te puede interesar: FIFA compartió imágenes de una cámara exclusiva del gol de Lionel Messi en la final del Mundial para saludarlo por su cumpleaños

EL CUESTIONARIO A LEANDRO PAREDES

Leandro Paredes y un cuestionario salpicado (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

-Ídolo de chico: Riquelme.

-El mejor en su puesto: Sergio Busquets.

-El mejor en su puesto en Argentina: Alan Varela.

-¿Neymar o Mbappé? Neymar.

-¿Cuántas veces vio la final del Mundial? Muchas.

-El más fachero de la Selección: Yo.

-El que peor se viste: Rodri (De Paul).

-Cómo se llama el grupo de WhatsApp de la Selección: Campeones del Mundo.

-El estadio más lindo donde jugó: Boca.

-El más complicado: Galatasaray.

-Un equipo en el que estuvo cerca de jugar: Inter de Milán.

-Equipo al que nunca iría: River.

-El mejor entrenador que tuvo: Scaloni.

-El peor entrenador que tuvo: paso.

-Su mayor virtud: la pegada.

-Su mayor defecto: el temperamento.

-Describí tu juego con una palabra: elegancia.

-Su mejor socio: Messi.

-La mejor camiseta que cambió: la de Messi.

-Hacer un caño o pegar una patada: hacer un caño.

-¿VAR sí o no? No.

-¿Libertadores o Champions? Libertadores.

-Comida preferida: milanesa con papas fritas.

-¿Sabés cocinar? No.

Seguir leyendo: