Los graciosos comentarios de Rodrigo de Paul y Papu Gómez: el nuevo apodo que le pusieron a Messi tras el triunfo ante Honduras

Los mensajes de Papu Gómez y De Paul a Messi tras el triunfo a Honduras

La selección argentina dio un paso más camino al Mundial de Qatar 2022. En la última ventana de amistosos FIFA antes del comienzo de la Copa del Mundo en Medio Oriente, el conjunto que dirige Lionel Scaloni superó sin problemas a Honduras con un contundente 3-0 y estiró su racha de partidos invicto a 34.

Lionel Messi fue la gran estrella de la noche en el Hard Rock Stadium de Miami. Miles de argentinos residentes en la ciudad, y tantos otros que viajaron, se quedaron con los goles del capitán de Argentina y el juego sólido que volvió a demostrar el equipo, más allá del nivel del rival de turno.

Una vez que terminó el encuentro, y como ya es costumbre en su nueva faceta de publicar en las redes sociales después de vestirse con la camiseta celeste y blanca, el número 10 de la Albiceleste subió varias fotos del triunfo ante los centroamericanos y dejó un mensaje. “Otra linda noche con la @afaseleccion. Gracias por el apoyo una vez más!!!”, escribió La Pulga.

Acto seguido, varios de sus compañeros del seleccionado reaccionaron al posteo de Leo en Instagram. Giovani Lo Celso y Ángel Di María (ausente en el partido) decidieron hacer con algunos emojis, mientras que Rodrigo De Paul aprovechó para dejar un comentario que develó el nuevo apodo de Messi en la Selección. “Como pica la comadrejaaaaaa” y tagueó al Papu Gómez. Por su parte, el volante ofensivo del Sevilla, que asistió a Lautaro Martínez en el primer gol argentino ante Honduras, le respondió: “La loca la comadreja”.

El nuevo apodo de Messi que le pusieron De Paul y Papu Gómez

El ambiente que se vive puertas adentro en la intimidad del plantel argentino es inmejorable. Así lo dicen los propios protagonistas cada vez que dan una entrevista en los medios o se refleja en la actividad que ellos mismos suben a sus redes sociales y que replica en los fanáticos de la Selección. “Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenés que ser ‘El Pequeño’, que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco”, dijo el mediocampista del Atlético de Madrid en una entrevista con TyC Sports en la que reveló otra forma que tienen de decirle a Messi sus más cercanos en el grupo.

Otro de los que recientemente habló del valor que tiene el plantel fue Gerónimo Rulli. El arquero del Villarreal fue titular frente a Honduras y se posiciona como uno de los porteros que viajará a Qatar como parte de los 26 elegidos por Scaloni. “Se vive un ambiente diferente, que parece que todo está encajado. Es como un reloj. Todas las piezas están unidas de forma perfecta y todo funciona excelente. El que llega nuevo se siente cómodo y eso es lo más importante porque es mucho más simple que demostrar por qué estás en la Selección”, confesó en el Líbero versus sobre la calidad humana del seleccionado.

Messi también se refirió a la ilusión que le genera cómo juega el equipo y la unión que hay en el grupo de cara al objetivo máximo de la selección argentina. “Estamos igual que la gente, con la misma ansiedad, las mismas ganas, la misma ilusión. Pero con tranquilidad, si bien tenemos un gran equipo y un gran grupo, el Mundial es especial y hay que ir paso a paso”.

El astro rosarino celebró una nueva victoria de la Selección camino al Mundial de Qatar

