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La impactante oferta que prepara PSG para contratar a Julián Álvarez: “Dicen que ya habló con Luis Enrique”

El conjunto parisino ya se habría reunido con la dirigencia colchonera para hablar sobre el futuro del delantero argentino

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PSG estaría preparando una megaoferta para quedarse con Julián Álvarez (Reuters)
PSG estaría preparando una megaoferta para quedarse con Julián Álvarez (Reuters)

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en el eje de las negociaciones más relevantes del mercado europeo, ante el interés declarado de Paris Saint-Germain (PSG) por el delantero de Atlético de Madrid. Según informó el periodista Iñaki Villalón en el programa El Chiringuito, el club francés inició conversaciones formales con la directiva madrileña para adquirir el pase del atacante argentino. Fuentes consultadas por el programa español estimaron que la operación podría superar los 150 millones de euros, cifra que coloca al cordobés como una de las transferencias más importantes del año.

“Hay un club que esta metido de lleno en la carrera por Julian Álvarez. Ese club ya se ha sentado con el Aleti, ya conoce las pretenciones del Aleti. El colchonero no vería con malos ojos la venta, y ese club es el PSG", afirmó el periodista y agregó: “Sobre la mesa hay una cantidad sobre la que se parte y esa cantidad sería notablemente superior a los 150 millones de dólares. No es algo que pasó hoy sino que lleva un tiempo. Me dicen que Julián Álvarez ha hablado con Luis Enrique”.

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La gestión de PSG por Álvarez obliga a la directiva del Atlético de Madrid a analizar su postura de cara al próximo mercado de pases. En el club reconocen las dimensiones de la propuesta y la dificultad de retener a una de sus máximas figuras si la oferta económica se incrementa. “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, admitió el técnico argentino Diego Simeone al ser consultado sobre el interés de clubes como PSG, Arsenal y Barcelona.

Luis Enrique ya habría hablado con Julián Álvarez (Reuters)
Luis Enrique ya habría hablado con Julián Álvarez (Reuters)

Las negociaciones entre PSG y Atlético de Madrid no surgieron de manera repentina. Según detalló Iñaki Villalón, las partes ya venían dialogando desde hace un tiempo, aunque la aceleración de los contactos coincide con la inminencia del mercado postmundial. En ese contexto, la voluntad del futbolista será determinante. Álvarez, de 26 años, ya se comunicó con el técnico Luis Enrique para conocer detalles sobre el proyecto deportivo que le ofrece el club francés.

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El interés de PSG por el delantero argentino responde a una necesidad táctica: el club parisino busca incorporar a un atacante versátil, capaz de adaptarse a diferentes posiciones en el frente de ataque. De acuerdo con la información revelada recientemente por el medio francés Actufoot, la oferta del PSG podría incluir variantes como 50 millones de euros en efectivo más el pase de jugadores como Gonçalo Ramos y Kang-in Lee. Además, la propuesta salarial para Álvarez rondaría los 10 millones de euros por temporada.

En declaraciones recientes, Julián Álvarez evitó confirmar su futuro inmediato en el club madrileño. “¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada”, subrayó el delantero al responder sobre su porvenir.

El desenlace de la operación se conocerá después del Mundial, cuando Álvarez y su representante evalúen las propuestas en la mesa. Mientras tanto, el atacante mantiene la concentración en su rendimiento con la selección y en la preparación para la cita en Estados Unidos, México y Canadá. En paralelo, dos de los principales candidatos a ficharlo, PSG y Arsenal, se enfrentarán en la final de la Champions League el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, un escenario que podría añadir un nuevo capítulo a la disputa por el pase del delantero argentino.

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