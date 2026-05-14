El jugador de selección que brilló en el Mundial de Clubes y River Plate quiere como refuerzo

River trabaja para darle variantes a Coudet de cara al próximo semestre

A pesar de seguir activo en el semestre futbolístico, River Plate ya trabaja para reforzarse de cara a la próxima ventana de transferencias. Los dirigentes del Millonario tienen en carpeta a un jugador de selección que puede servirle como variante a Eduardo Coudet.

El nombre de Nelson Deossa apareció en el radar de River. Según informó el periodista italiano Matteo Moretto, el club de Núñez es uno de los tres equipos de América que sigue de cerca la situación del mediocampista colombiano de 26 años, cuyo presente en el Real Betis de España no cumplió las expectativas por la falta de continuidad que acumuló en el primer semestre del año.

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Desde las oficinas del club, según detalló TyC Sports, reina el hermetismo ante la posibilidad de avanzar por el volante zurdo. Deossa llegó al fútbol español a mediados de 2025 a cambio de una cifra cercana a los 17 millones de dólares, tras destacarse en Monterrey de México.

Nelson Deossa junto a Antony en el Betis de España (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

River tuvo la chance de verlo de cerca durante el Mundial de Clubes, cuando el colombiano fue una de las principales armas de los Rayados en el grupo que ambos equipos compartieron. Además, Deossa tuvo un breve paso por el fútbol argentino cuando jugó en calidad de cedido en Estudiantes de La Plata, apenas durante 10 partidos.

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El perfil del jugador despierta interés por sus condiciones, su edad y su proyección, aunque su rendimiento en el Betis genera matices. Desde su llegada al club español, Deossa disputó 32 partidos y apenas registró una asistencia, con una presencia cada vez más marginal dentro del equipo. Es precisamente esa escasez de minutos la que alimenta el interés de distintos mercados en su figura.

Pese a que aún no registra partidos jugados con la selección colombiana, Deossa fue incluido el entrenador argentino Néstor Lorenzo en la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026.

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El obstáculo más concreto para River no es el jugador sino la competencia. Según la misma información difundida en Europa, Flamengo de Brasil y Tigres de México también siguen al colombiano, dos clubes con un gran poder económico.

River no solo se ha enfocado en la defensa. Entre los nombres vigentes para reforzar el plantel figura el delantero Ángel Correa, de 31 años, campeón del mundo y actualmente en Tigres de México. La operación, no obstante, enfrenta dificultades estrictamente económicas: Tigres abonó 8 millones de euros (unos USD 9,4 millones) al Atlético de Madrid por el traspaso y Correa mantiene contrato hasta junio de 2030.

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Además, la posibilidad de que Nicolás Otamendi refuerce a la zaga central después del Mundial está latente. El defensor de 38 años concluye en junio su vínculo con el Benfica de Portugal. Para el mediocampo, River explora dos alternativas principales. En primer lugar, el uruguayo Mauro Arambarri, de 30 años y actualmente en el Getafe de España, mantiene conversaciones con la institución. El segundo candidato es Nicolás Domínguez, de 27 años, campeón de América en 2021 y jugador del Nottingham Forest en la Premier League.

En la delantera, la repatriación de Giovanni Simeone se posiciona como una prioridad. Formado en las inferiores de River y actualmente en el Torino de Italia, el goleador está bajo contrato hasta 2028. El valor actual del jugador se estima en cinco millones de euros, aunque la obligación de compra que mantiene el elenco italiano ronda los siete millones.

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