Deportes

El jugador de selección que brilló en el Mundial de Clubes y River Plate quiere como refuerzo

La dirigencia del Millonario trabaja para darle opciones a Eduardo Coudet

Guardar
Google icon
Eduardo Coudet, con barba y bufanda negra, levanta su mano derecha saludando, con el público difuminado en el fondo
River trabaja para darle variantes a Coudet de cara al próximo semestre

A pesar de seguir activo en el semestre futbolístico, River Plate ya trabaja para reforzarse de cara a la próxima ventana de transferencias. Los dirigentes del Millonario tienen en carpeta a un jugador de selección que puede servirle como variante a Eduardo Coudet.

El nombre de Nelson Deossa apareció en el radar de River. Según informó el periodista italiano Matteo Moretto, el club de Núñez es uno de los tres equipos de América que sigue de cerca la situación del mediocampista colombiano de 26 años, cuyo presente en el Real Betis de España no cumplió las expectativas por la falta de continuidad que acumuló en el primer semestre del año.

PUBLICIDAD

Desde las oficinas del club, según detalló TyC Sports, reina el hermetismo ante la posibilidad de avanzar por el volante zurdo. Deossa llegó al fútbol español a mediados de 2025 a cambio de una cifra cercana a los 17 millones de dólares, tras destacarse en Monterrey de México.

Nelson Deossa junto a Antony en el Betis de España (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Nelson Deossa junto a Antony en el Betis de España (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

River tuvo la chance de verlo de cerca durante el Mundial de Clubes, cuando el colombiano fue una de las principales armas de los Rayados en el grupo que ambos equipos compartieron. Además, Deossa tuvo un breve paso por el fútbol argentino cuando jugó en calidad de cedido en Estudiantes de La Plata, apenas durante 10 partidos.

PUBLICIDAD

El perfil del jugador despierta interés por sus condiciones, su edad y su proyección, aunque su rendimiento en el Betis genera matices. Desde su llegada al club español, Deossa disputó 32 partidos y apenas registró una asistencia, con una presencia cada vez más marginal dentro del equipo. Es precisamente esa escasez de minutos la que alimenta el interés de distintos mercados en su figura.

Pese a que aún no registra partidos jugados con la selección colombiana, Deossa fue incluido el entrenador argentino Néstor Lorenzo en la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026.

El obstáculo más concreto para River no es el jugador sino la competencia. Según la misma información difundida en Europa, Flamengo de Brasil y Tigres de México también siguen al colombiano, dos clubes con un gran poder económico.

River no solo se ha enfocado en la defensa. Entre los nombres vigentes para reforzar el plantel figura el delantero Ángel Correa, de 31 años, campeón del mundo y actualmente en Tigres de México. La operación, no obstante, enfrenta dificultades estrictamente económicas: Tigres abonó 8 millones de euros (unos USD 9,4 millones) al Atlético de Madrid por el traspaso y Correa mantiene contrato hasta junio de 2030.

Además, la posibilidad de que Nicolás Otamendi refuerce a la zaga central después del Mundial está latente. El defensor de 38 años concluye en junio su vínculo con el Benfica de Portugal. Para el mediocampo, River explora dos alternativas principales. En primer lugar, el uruguayo Mauro Arambarri, de 30 años y actualmente en el Getafe de España, mantiene conversaciones con la institución. El segundo candidato es Nicolás Domínguez, de 27 años, campeón de América en 2021 y jugador del Nottingham Forest en la Premier League.

En la delantera, la repatriación de Giovanni Simeone se posiciona como una prioridad. Formado en las inferiores de River y actualmente en el Torino de Italia, el goleador está bajo contrato hasta 2028. El valor actual del jugador se estima en cinco millones de euros, aunque la obligación de compra que mantiene el elenco italiano ronda los siete millones.

Temas Relacionados

River PlateNelson Deossadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

El Millonario dio a conocer que Agustín Ruberto padeció una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda, la misma lesión que tuvo un año atrás con la Selección Sub 20

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

El incómodo dilema del Piojo López al tener que elegir al mejor delantero de la historia de los Mundiales

El exfutbolista cordobés eligió entre atacantes históricos y actuales, pero frente a dos íconos máximos de la selección argentina, se negó a elegir uno solo

El incómodo dilema del Piojo López al tener que elegir al mejor delantero de la historia de los Mundiales

El fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso a Di María tras el posteo en defensa de Central: el histórico de Racing que salió al cruce

La pareja del Fideo no dudó en apoyarlo y se sumó a las encendidas publicaciones en redes sociales. Un ex goleador de la Academia criticó los dichos del rosarino

El fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso a Di María tras el posteo en defensa de Central: el histórico de Racing que salió al cruce

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

Nicolás Ramírez impartirá justicia en el duelo entre River Plate y Rosario Central, mientras que Nazareno Arasa hará lo propio en Argentinos-Belgrano

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

La selección de Francia confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial: la víctima de Argentina que se queda sin revancha

Didier Deschamps hizo oficial la nómina definitiva de jugadores que participarán de la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá. Las grandes estrellas que buscarán la tercera estrella de Les Bleus

La selección de Francia confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial: la víctima de Argentina que se queda sin revancha

DEPORTES

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

El incómodo dilema del Piojo López al tener que elegir al mejor delantero de la historia de los Mundiales

El fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso a Di María tras el posteo en defensa de Central: el histórico de Racing que salió al cruce

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

La selección de Francia confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial: la víctima de Argentina que se queda sin revancha

TELESHOW

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

De la seriedad a las carcajadas: el blooper de Lorena Maciel que revolucionó la mañana en el noticiero

INFOBAE AMÉRICA

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma al Código Electoral y crea curul para la diáspora

El régimen de Cuba respondió a la oferta de ayuda de Estados Unidos: “Las prioridades son combustibles, alimentos y medicinas”