El análisis de la Fórmula 1 sobre qué tiene que mejorar Alpine: la observación respecto del rendimiento de Colapinto

La Fórmula 1 señaló que Colapinto debe sumar puntos de manera regular (REUTERS/Issei Kato)

Alpine tuvo un buen inicio de temporada en la Fórmula 1 y sus pilotos cosecharon una interesante cantidad de puntos para ubicarse quintos en el campeonato. Pierre Gasly mostró un nivel superlativo para cosechar 15 unidades, mientras que Franco Colapinto también aportó con su décimo lugar en China, aunque errores del equipo y factores externos como autos de seguridad y choques lo privaron de sumar más unidades. Antes del reinicio del calendario con el Gran Premio de Miami, la categoría realizó un análisis sobre “una cosa en la que cada equipo necesita trabajar para Miami y más allá”.

La Máxima elaboró un informe de la mano de su comentarista principal, Alex Jacques, quien aseguró que el aspecto a mejorar para la escudería francesa es “anotar puntos regularmente con ambos coches”. El periodista elogió el trabajo del equipo, que “pasó de página tras un horrible 2025 en el que el equipo terminó último en el Campeonato de Constructores”. Otro que se llevó los halagos fue Gasly, quien estuvo “muy motivado al volante y ha aportado una valiosa cantidad de puntos. A tan solo seis puntos de su total de 2025, tras solo tres carreras”.

Sin embargo, según el análisis de Jacques, el déficit de la escudería es que no suma puntos con los dos monoplazas. “Con la incorporación de nuevos ingenieros en los próximos meses, el objetivo debe ser sumar puntos con regularidad con ambos coches. Alpine lo consiguió en China, donde Franco Colapinto obtuvo sus primeros puntos con el equipo”, argumentó.

Luego de esto, ejemplificando a Gasly como el piloto número 1 del equipo, detalló: “Desde principios de 2025, el coche líder ha puntuado en 10 ocasiones, mientras que el segundo (incluso con dos pilotos) solo una vez. Si el equipo quiere luchar por la quinta posición en el Campeonato de Constructores, esto debe cambiar”.

Pierre Gasly logró maximizar el rendimiento del monoplaza de Alpine (REUTERS/Issei Kato)

El piloto francés logró maximizar el rendimiento del monoplaza A526 y sumar 15 unidades, producto de un décimo puesto en Australia, un sexto lugar en China y por terminar séptimo en Japón. Colapinto, por su parte, abrió la temporada con un 14° puesto en el Gran Premio de Australia, aunque su actuación se vio empañada por un error del equipo que derivó en una fuerte penalización que lo dejó fuera de la pelea por los puntos. El argentino sumó su primer punto desde que compite en Alpine al finalizar décimo en China. No obstante, sufrió un golpe por parte de Esteban Ocon que le hizo perder bastante tiempo. Su suerte en Japón fue similar: la aparición de un auto de seguridad fue perjudicial para su estrategia y cruzó la bandera a cuadros en el 16° lugar.

Durante el parate de la temporada, Colapinto participó de un filming day con Alpine en el circuito de Silverstone en los últimos días. Bajo la lluvia, el argentino completó los 200 kilómetros permitidos con el monoplaza A526. A todo esto se sumó un intenso trabajo en el simulador, al punto de que el joven de 22 años subió múltiples imágenes en sus redes sobre su trabajo hasta la noche en la fábrica de Enstone.

Franco Colapinto dejó una buena impresión en el inicio de la temporada (Prensa Alpine)

Después de la jornada en Silverstone, Colapinto tiene previsto viajar en los próximos días a Buenos Aires para participar el 26 de abril en una exhibición. El show, que se realizará en las calles de la capital argentina, acercará la experiencia de la F1 a la afición local.

Una vez que la Fórmula 1 atraviese el mes de abril sin actividad en pista, el campeonato se reanudará en los primeros días de mayo con el Gran Premio de Miami. Además de que contará con la carrera Sprint, en los Estados Unidos también impactarán las primeras modificaciones en el reglamento que se debatirán el próximo 20 de abril en una reunión.