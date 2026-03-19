Revelaron que el Alpine de Franco Colapinto sufrió graves daños tras el choque de Esteban Ocon en el GP de China de F1

*El choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto en el GP de China

El Gran Premio de China dejó como saldo la resistencia de Franco Colapinto con un Alpine dañado tras un incidente con Esteban Ocon y el reconocimiento a su desempeño por parte de figuras del automovilismo internacional. El piloto argentino cruzó la meta en décima posición después de completar las últimas 23 vueltas del circuito de Shanghái con serios daños en su monoplaza. La carrera representó un desafío inesperado para el equipo Alpine y subrayó la capacidad del argentino para sobreponerse a situaciones adversas.

El incidente se produjo en la vuelta 33 de las 56 programadas, cuando Esteban Ocon (Haas) impactó el Alpine de Franco Colapinto al salir de boxes. Ambos disputaban los últimos lugares que otorgaban puntos en el Circuito Internacional de Shanghái. El argentino pudo continuar en competencia pese al golpe recibido, aunque el ritmo de su auto quedó comprometido durante el resto de la prueba.

Antony Davidson, ex piloto de Fórmula 1 y actual analista de Sky Sports F1, reveló que tras el Gran Premio mantuvo una conversación con ingenieros de Alpine en el aeropuerto. “Hablé con algunos de sus ingenieros en el aeropuerto después del vuelo y dijeron que su auto tenía tantos daños después de eso que realmente tuvo que aguantar hasta el final”, relató en el podcast The F1 Show, citado por Sky Sports F1. El especialista remarcó que el hecho de que el piloto de Pilar lograra sumar un punto “demuestra el momento en el que está Alpine ahora mismo y que tienen hambre de sumar más puntos”.

*La defensa de Colapinto contra Ocon

El propio equipo Alpine admitió que los daños en el A526 de Colapinto fueron considerables. Esta situación afectó el ritmo del piloto argentino en el tramo final de la competencia y lo privó de aspirar a una mejor posición, ya que cruzó la bandera a cuadros muy cerca de Carlos Sainz (Williams) sin poder adelantarlo. “Así que irse con un punto… sí, habría querido más. Está bien que quiera más”, agregó Davidson.

La actuación de Colapinto en China acompañó la buena labor de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó sexto y permitió a Alpine ubicar a sus dos autos en la zona de puntos. Davidson evaluó que este doble resultado fue un alivio para el equipo tras un inicio irregular en Australia. “Alpine era uno de los equipos que, incluso antes del inicio de este año, yo pensaba que harían los mayores progresos respecto al año pasado. Melbourne fue un poco inestable y pensé: ‘Espero que esto no continúe así’. Pero sí, en Shanghái realmente han dado vuelta la situación y, ojalá, como decía Steve Nielsen, ese sea el tipo de rendimiento que esperaban del auto”, expresó el británico en el podcast.

El ex piloto también destacó el crecimiento de Colapinto desde su llegada a la escudería. “Tuvo un momento complicado el año pasado al subirse al auto después de que Jack Doohan, evidentemente, dejara el equipo o cediera el asiento para que Franco entrara, y eso nunca es fácil. Creo que construyó un fin de semana realmente bueno y, de hecho, estaba haciendo una gran carrera, con una cabeza muy madura, antes del incidente con Ocon, que él mismo admitió que fue su error al ir por un hueco que se estaba cerrando. Todos conocemos la historia ahí”, analizó Davidson.

“Me habría encantado ver a McLaren en esa pelea. Creo que habrían estado cerca de la lucha entre Haas y Alpine, pero nunca lo sabremos porque ni siquiera tomaron la largada, lo cual es muy decepcionante para ellos, para nosotros y para todos los aficionados”, comentó el analista.

La escudería Alpine, en palabras de Davidson, “está aprovechando bien el material que tiene y también la unidad de potencia que llevan. Es muy bueno verlo”. El resultado en Shanghái representó una recuperación para el equipo tras las dudas que dejó el arranque del campeonato en Australia y alimenta las expectativas de cara a las próximas citas del calendario.

*Las declaraciones de Franco Colapinto tras el GP de China

Vale destacar que estas declaraciones van en línea con lo expresado por el piloto argentino una vez finalizada la carrera. “Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, soltó.

“Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene“, remató Colapinto.