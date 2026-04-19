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Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

El equipo bávaro, empatando podría asegurar la corona del campeonato de Alemania al llegar a 77 puntos; mientras que el segundo en la tabla, Borussia Dortmund, en los cuatro partidos que le quedan solo sumaría 76 unidades

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Luis Díaz puede conseguir su segundo título en la primera temporada con Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz puede conseguir su segundo título en la primera temporada con Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich vs. Stuttgart en la fecha 30 de la Bundesliga de Alemania. El partido toma una relevancia especial pues puede coronar campeón al equipo bávaro a falta de cuatro jornadas para terminar el campeonato.

El encuentro está programado para las 10:30 a. m. (hora de Colombia) en el Allianz Arena y puede significar el primer título de la Liga de Alemania para Luis Díaz y su segundo vistiendo los colores del equipo bávaro.

12:32 hsHoy

Así va el Bayern Múnich en la tabla de la Bundesliga 2025-2026

  1. Bayern Múnich: 76 puntos / +78 diferencia de gol / 29 partidos jugados (Champions League).
  2. Borussia Dortmund: 64 puntos / +30 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Champions League).
  3. RB Leipzig: 59 puntos / +22 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Champions League).
  4. Stuttgart: 56 puntos / +22 diferencia de gol / 29 partidos jugados (Champions League).
  5. Hoffenheim: 54 puntos / +15 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Europa League).
  6. Bayer Leverkusen: 52 puntos / +19 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Conference League).
  7. Eintracht Frankfurt: 42 puntos / -2 diferencia de gol / 30 partidos jugados.
  8. Friburgo: 40 puntos / -15 diferencia de gol / 29 partidos jugados.
11:27 hsHoy

Ficha del partido

  • Bayern Múnich vs. Stuttgart - Fecha 30 de la Bundesliga 2025-2026.
  • Lugar: estadio Allianz Arena - Múnich, Alemania
  • Fecha y hora: domingo 19 de abril - 10:30 a. m. (Hora de Colombia).
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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