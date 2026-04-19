Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

Luis Díaz puede conseguir su segundo título en la primera temporada con Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich vs. Stuttgart en la fecha 30 de la Bundesliga de Alemania. El partido toma una relevancia especial pues puede coronar campeón al equipo bávaro a falta de cuatro jornadas para terminar el campeonato.

El encuentro está programado para las 10:30 a. m. (hora de Colombia) en el Allianz Arena y puede significar el primer título de la Liga de Alemania para Luis Díaz y su segundo vistiendo los colores del equipo bávaro.