Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich vs. Stuttgart en la fecha 30 de la Bundesliga de Alemania. El partido toma una relevancia especial pues puede coronar campeón al equipo bávaro a falta de cuatro jornadas para terminar el campeonato.
El encuentro está programado para las 10:30 a. m. (hora de Colombia) en el Allianz Arena y puede significar el primer título de la Liga de Alemania para Luis Díaz y su segundo vistiendo los colores del equipo bávaro.
12:32 hsHoy
Así va el Bayern Múnich en la tabla de la Bundesliga 2025-2026
- Bayern Múnich: 76 puntos / +78 diferencia de gol / 29 partidos jugados (Champions League).
- Borussia Dortmund: 64 puntos / +30 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Champions League).
- RB Leipzig: 59 puntos / +22 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Champions League).
- Stuttgart: 56 puntos / +22 diferencia de gol / 29 partidos jugados (Champions League).
- Hoffenheim: 54 puntos / +15 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Europa League).
- Bayer Leverkusen: 52 puntos / +19 diferencia de gol / 30 partidos jugados (Conference League).
- Eintracht Frankfurt: 42 puntos / -2 diferencia de gol / 30 partidos jugados.
- Friburgo: 40 puntos / -15 diferencia de gol / 29 partidos jugados.
11:27 hsHoy
Ficha del partido
- Bayern Múnich vs. Stuttgart - Fecha 30 de la Bundesliga 2025-2026.
- Lugar: estadio Allianz Arena - Múnich, Alemania
- Fecha y hora: domingo 19 de abril - 10:30 a. m. (Hora de Colombia).
- Transmisión: ESPN y Disney +.