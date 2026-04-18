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Mbappé hace historia en la Champions League con un récord goleador sin precedentes

A pesar de la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final, el astro francés alcanzó un registro inédito en la historia del certamen continental

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Kylian Mbappé estableció un récord histórico al marcar 10 goles como visitante en una sola edición de la Champions League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Kylian Mbappé estableció un récord histórico al marcar 10 goles como visitante en una sola edición de la Champions League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Kylian Mbappé alcanzó un hito sin precedentes al conseguir un récord inédito en la historia de la UEFA Champions League. El francés logró anotar 10 goles como visitante en una sola edición, un logro que resalta su capacidad goleadora. No obstante, a pesar de esta hazaña, el Real Madrid quedó eliminado en los cuartos de final tras caer 4-3 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena. El equipo bavaro obtuvo el pase a semifinales con un global de 6-4 y ahora se medirá ante el PSG, en lo que será una final anticipada.

En dicho encuentro, Kiki logró su décimo gol como visitante, estableciéndose como uno de los principales referentes actuales del certamen europeo, según resaltó Sports Illustrated.

El delantero de 27 años sumó un total de 15 goles en la competición, igualando la tercera mejor marca de todos los tiempos junto a figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Robert Lewandowski.

El récord histórico de Mbappé

El rendimiento del atacante francés durante la actual campaña sobresalió por cifras hasta entonces inéditas. Mbappé logró sus diez goles fuera de casa en solo cuatro de los siete partidos que disputó como visitante: frente a Olympiacos marcó cuatro, tres ante Kairat Almaty, dos contra Benfica y uno en el duelo decisivo ante Bayern Múnich, según detalló Sports Illustrated.

Durante la temporada 2025-26, el rendimiento de Mbappé sobresalió por cifras hasta entonces inéditas. En total, el francés lleva 40 goles entre Champions League, La Liga y Copa del Rey. Aunque su campaña se vio atravesada por las lesiones, que lo obligaron a perderse un pasaje “clave” en la definición del torneo local.

A principios de marzo, Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda que lo marginó de la vuelta del partido ante Benfica en los playoffs, la ida en octavos ante Manchester City y tres encuentros correspondientes a La Liga. Actualmente, los madridistas se ubican a 9 puntos del puntero, Barcelona, con siete jornadas en juego. Lo que deja el sueño de ganar la liga como algo “muy lejano”. Sumado a la eliminación en Europa y en Copa del Rey, todo indica que el equipo finalizará la temporada sin levantar títulos.

Las lesiones de Mbappé, incluida un esguince en la rodilla izquierda, impactaron su continuidad durante momentos clave de la temporada (REUTERS/Pedro Nunes)
Las lesiones de Mbappé, incluida un esguince en la rodilla izquierda, impactaron su continuidad durante momentos clave de la temporada (REUTERS/Pedro Nunes)

El impacto de Mbappé en la Champions League

El récord de Mbappé lo posiciona no solo como uno de los jugadores de la temporada, sino también como parte del grupo de grandes goleadores en la historia del torneo. Con sus 15 goles, el francés igualó la tercera mejor cifra en una campaña de Champions, solo superado por los registros de Cristiano Ronaldo (16 y 17 goles en diferentes años).

Además, se inscribió como el cuarto jugador en la historia en alcanzar al menos 15 goles en una sola edición, integrándose a la élite de máximos anotadores europeos.

La eficacia del delantero también se reflejó en su promedio goleador: en 98 partidos de Champions, alcanzó 70 goles, situándose como el tercer jugador más rápido en llegar a esa cifra, solo detrás de Robert Lewandowski y Lionel Messi. Según Sports Illustrated, “Mbappé superó el mejor registro de Messi en una sola temporada”, sentenció Sports Illustrated, en referencia a la Champions League 2011/2012, donde el argentino anotó 14 goles en 11 partidos.

El rendimiento goleador de Mbappé contrasta con la falta de títulos del Real Madrid, marcando una campaña histórica pero sin coronación (REUTERS/Pedro Rocha)
El rendimiento goleador de Mbappé contrasta con la falta de títulos del Real Madrid, marcando una campaña histórica pero sin coronación (REUTERS/Pedro Rocha)

Récord individual; ausencia de títulos

Si bien la campaña de Mbappé fue destacada en lo individual, la falta de títulos colectivos en Europa sigue pendiente en su carrera. La eliminación ante Bayern Múnich impidió al equipo blanco continuar con su gesta para conquistar la Champions por decimosexta vez en su historia.

Esto resalta el hecho de que el francés muestra dos caras a la hora de disputar la Orejona. Desde lo individual, cada temporada suma registros antes considerados inalcanzables. Sin embargo, desde lo colectivo, ganar la copa sigue siendo un objetivo que, a sus 27 años, le continúa siendo esquivo.

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