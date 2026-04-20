La Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo por la muerte de Luis Brandoni

La Legislatura Porteña abrió sus puertas para la realización de un velatorio público de 12 horas en honor a Luis Brandoni, a pedido de su familia

El fallecimiento de Luis Brandoni, actor, figura pública y referente de varias generaciones, motivó una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: se decretaron dos días de duelo oficial en reconocimiento a su trayectoria y a la huella indeleble que dejó en el ámbito artístico y político.

Las banderas ondean a media asta en los edificios públicos, como gesto tangible de la pérdida colectiva. Desde la sede de la Legislatura Porteña, el homenaje se traduce también en una ceremonia abierta al público, reflejo del profundo vínculo entre Brandoni y la comunidad. El Ejecutivo local expresó sus condolencias a los familiares del intérprete, subrayando el impacto que su partida genera tanto en la escena cultural como en la sociedad en general.

La decisión de realizar un velatorio de 12 horas en la Legislatura Porteña responde a un deseo íntimo de Brandoni, interpretado por sus hijas Florencia y Micaela. Según relató el productor teatral Carlos Rottemberg, amigo cercano del actor, la familia eligió extender la despedida para permitir que todas las personas que quisieran rendir tributo pudieran hacerlo con tiempo y sin restricciones. Este gesto, inusual para los protocolos habituales, fue una forma de honrar las costumbres y convicciones del homenajeado, quien solía manifestar su preferencia por ceremonias prolongadas.

Nacido en Dock Sud en 1940, Brandoni destacó como figura central del teatro argentino y referente de la vida institucional del país.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó el duelo a través de un decreto firmado por el Jefe de Gobierno. La medida, que tendrá vigencia durante dos jornadas a partir del 20 de abril, contempla que tanto la Bandera Nacional como la de la Ciudad permanezcan izadas a media asta en todos los organismos oficiales. El texto oficial destaca la figura de Brandoni como “referente de la cultura nacional” y político, así como su aporte invaluable a la identidad porteña y argentina.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, partido de Avellaneda, Adalberto Luis Brandoni se convirtió desde muy joven en un protagonista central del teatro argentino. Su carrera, marcada por interpretaciones emblemáticas y distinciones relevantes, trascendió el ámbito artístico para proyectarse en la vida institucional del país. Entre 1997 y 2001, Brandoni ejerció como Diputado Nacional, consolidando una trayectoria en la que el compromiso con valores democráticos y republicanos fue una constante reconocida por sus pares.

El decreto recuerda que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a Brandoni “Ciudadano Ilustre” en virtud de su aporte a la cultura nacional. Esta distinción, otorgada bajo el marco de la Ley 5.252, refleja el consenso sobre el papel central que desempeñó en la vida cultural local y argentina. La comunidad artística y el público en general reconocen en Brandoni a un maestro, un hombre de convicciones y un símbolo de identidad, memoria y compromiso social.

El velatorio, abierto desde el mediodía y hasta las 22 horas en la Legislatura, permite la participación de colegas, amigos y admiradores en un clima de respeto y cercanía. La organización de la despedida fue resultado de acuerdos entre la familia y allegados, quienes buscaron respetar la voluntad del actor. “Vamos con 12 horas que si no papá nos mata”, sintetizaron con humor y afecto sus hijas, según relató Rottemberg. La jornada de homenaje incluye la posibilidad de compartir recuerdos y testimonios, recuperando una tradición que, para Brandoni, tenía un valor especial.

El cronograma de la despedida cuenta con una continuidad prevista para el día siguiente en la capilla de Chacarita y en el Panteón de Actores, donde se realizará la última ceremonia. Esta apertura y extensión en el tiempo permiten que la sociedad acompañe el duelo de manera compartida, fortaleciendo el sentido de comunidad que caracterizó los vínculos de Brandoni con su público. El Gobierno porteño consideró que el carácter abierto y participativo del homenaje es coherente con la vida y los principios que guiaron la carrera del actor.

El fallecimiento de Luis Brandoni generó muestras de pesar en todos los ámbitos vinculados a la cultura y la vida pública. Colegas, autoridades y ciudadanos expresaron su reconocimiento por una trayectoria que combinó talento, sensibilidad y servicio cultural. La decisión del Ejecutivo porteño de declarar duelo y organizar un homenaje institucional responde a la dimensión del legado dejado por Brandoni, quien supo transmitir valores y marcar una impronta en generaciones de espectadores y artistas.