Hallaron dos fosas con cuerpos en descomposición en Ecuador

Personal militar y policial intervino un sector vinculado a la estructura criminal Los Tiguerones.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron sobre el hallazgo de dos fosas con cuerpos en estado de descomposición durante un operativo ejecutado en la ciudadela Coral, en el cantón Esmeraldas, una de las zonas más afectadas por la violencia criminal en el país. La intervención fue realizada por el Bloque de Seguridad con participación de la Armada del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, como parte de acciones coordinadas para desarticular estructuras delictivas en la frontera norte.

De acuerdo con el reporte oficial, el sector intervenido era utilizado como refugio por una célula del grupo delictivo organizado Los Tiguerones, una de las organizaciones señaladas por autoridades como responsable de múltiples hechos violentos en la provincia de Esmeraldas. Durante el operativo, seis personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

En la misma acción, los uniformados incautaron una motocicleta reportada como robada, dos radios de comunicación Motorola, 48 municiones, una escopeta artesanal y dos teléfonos celulares. Todo el material fue ingresado en cadena de custodia, conforme a los protocolos legales vigentes, con el objetivo de que sirva como evidencia dentro de los procesos judiciales que se deriven del caso.

Personal militar realizó labores de reconocimiento que permitieron ubicar los cuerpos enterrados.

El hallazgo de las fosas se produjo durante el reconocimiento del área, en el marco de las labores de inteligencia militar y policial. Según el informe preliminar, los cuerpos encontrados se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que serán necesarias pericias forenses para determinar la identidad de las víctimas, así como las causas y el tiempo aproximado de muerte. Las autoridades no han detallado, hasta el momento, el número exacto de cadáveres localizados en cada fosa.

La operación en la ciudadela Coral se inscribe en una serie de intervenciones que el Bloque de Seguridad ha intensificado en Esmeraldas, considerada una de las provincias más golpeadas por la violencia asociada al crimen organizado. En esta zona operan varias estructuras criminales, entre ellas Los Tiguerones, Los Choneros y facciones vinculadas a redes transnacionales de narcotráfico, que disputan el control territorial para actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el sicariato y la extorsión.

Esmeraldas, por su ubicación estratégica en la costa norte y su cercanía con la frontera con Colombia, ha sido identificada por las autoridades como un punto clave en las rutas del narcotráfico. Esta condición ha incrementado la presencia de grupos armados y ha generado un contexto de violencia sostenida en varios sectores urbanos y rurales de la provincia.

Seis personas fueron aprehendidas en el marco de acciones contra estructuras criminales.

Según cifras oficiales de seguridad, la provincia de Esmeraldas registró más de 700 homicidios en 2025, ubicándose entre las jurisdicciones con mayores índices de muertes violentas en Ecuador. Este aumento se ha atribuido principalmente a enfrentamientos entre organizaciones criminales y a disputas internas por el control de economías ilegales. En este contexto, los hallazgos de fosas clandestinas se han vuelto una señal recurrente de la dinámica de violencia que afecta a la zona.

Las autoridades han señalado que estos enterramientos ilegales suelen estar vinculados a ejecuciones extrajudiciales perpetradas por grupos delictivos, que buscan ocultar evidencias y evitar la identificación de las víctimas. En varios casos anteriores, los cuerpos hallados en fosas han correspondido a personas reportadas como desaparecidas, lo que ha generado procesos adicionales de búsqueda e identificación por parte de unidades especializadas.

Hallazgo de fosas clandestinas durante un operativo en la ciudadela Coral, en Esmeraldas.

Tras el operativo en la ciudadela Coral, los seis aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales, mientras que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía, que deberá determinar su posible vinculación con los hechos y con la estructura de Los Tiguerones en la zona.

En su comunicado, la Armada del Ecuador reiteró su compromiso de continuar ejecutando operaciones conjuntas para enfrentar al crimen organizado y reforzar la seguridad en la frontera norte del país. Estas acciones forman parte de la estrategia estatal desplegada desde la declaratoria de conflicto armado interno, que ha implicado la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de control territorial y apoyo a la seguridad interna.