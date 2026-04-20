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Carta abierta de Carlos Rottemberg por el fallecimiento de su amigo Luis Brandoni

Teleshow recibió el escrito de parte del empresario teatral, escrita esta madrugada para despedirlo con profundo dolor y amor

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El último gesto de Luis Brandoni, al escribir el prólogo de un libro sobre teatro, simboliza su generosidad hasta el final
El último gesto de Luis Brandoni, al escribir el prólogo de un libro sobre teatro, simboliza su generosidad hasta el final

“En esta madrugada del lunes 20 de abril de 2026, la muerte de Luis Brandoni me impacta. Hace cuarenta y ocho años nos hicimos amigos a partir del estreno de un espectáculo teatral y desde entonces compartimos un camino que nunca se interrumpió, incluidos estos últimos días en los que pude visitarlo en el sanatorio.

Tomé conciencia de su gravedad hace unas noches, cuando ya no me reconoció más. No era para contarlo en esos días. Por él y por su familia.

Con Beto se va el último primer actor argentino de una generación que ya costará encontrar, y un símbolo del teatro nacional inigualable: defendió al autor nacional siempre, actuándolo cada vez que pudo.

Carlos-Rottemberg
Para Carlos Rottemberg, "nunca fue un individualista, por eso fue dirigente gremial en la, en la época más dura" Luis Brandoni

En estas horas se suceden infinidad de muestras de cariño y admiración. Es lógico, porque participó de recordados personajes en todas las disciplinas artísticas que lo tuvieron de intérprete.

En lo personal, me sonrío recordando sus manías, por las cuales chisporroteamos tantas veces: vestirse completo para desayunar, aún estando solo en su casa porque no se permitía hacerlo en pijama, leer el diario solamente en papel y enojarse mucho con las redes sociales, ponerse chinchudo con facilidadCuántas de esas pinceladas hoy me ablandan su despedida.

Compartimos también momentos difíciles por su participación gremial: desde aquel volante intimidatorio en Pinamar del ‘79 hasta sacar al público de los teatros en plena dictadura, cuando aparecían las amenazas de bombas durante las funciones. Todo eso también nos unió para siempre.

Primer plano de hombre con barba canosa, gafas azules, blazer marrón y camisa verde oliva, ajustando una corbata amarilla vibrante contra un fondo azul oscuro
El productor y amigo cercano expresa cómo la emotividad y el afecto trascienden la tristeza, evocando recuerdos compartidos que definen el legado emocional del recordado artista argentino

Hace apenas tres semanas hizo algo que hoy le doy el valor de una despedida: se tomó un descanso inusual, al no trabajar una semana, para viajar con su pareja a Punta Cana. Raro en Beto el priorizar un viaje por sobre sus funciones teatrales. Volvió contento, con más ganas de subirse al escenario. Lo uno a este desenlace, previsible pero prematuro.

Guardo para el final un gesto que me va a acompañar siempre: al enterarse que estaba escribiendo un libro sobre mis cincuenta años en el teatro, me ofreció escribir el prólogo.

La despedida de un símbolo: Luis Brandoni y su legado eterno
La despedida de un símbolo: Luis Brandoni y su legado eterno

Me lo leyó por teléfono emocionado y me lo envió el viernes 3 de abril, apenas hace días. Ese texto, hoy toma un valor superlativo en mí. Fue su último regalo.

Abrazo con toda mi fuerza a su familia, con la convicción de que hay amistades que son para siempre.

¡Se te extrañará, Beto querido! "

La despedida de Luis Brandoni está atravesada por el dolor y la gratitud de quienes compartieron su vida y trabajo
La despedida de Luis Brandoni está atravesada por el dolor y la gratitud de quienes compartieron su vida y trabajo

Además el productor productor teatral Carlos Rottemberg, conversó con Teleshow y se refirió al impacto que dejó la partida de Beto, evocando la huella profunda que el actor y dirigente dejó en su entorno y en el público. “Atravesados quienes lo quisimos a Beto por, por el, por el dolor de estas horas, pero con el convencimiento de, de qué bien la llevó y qué bien la luchó hasta el final”, expresó Rottemberg, describiendo el temple y la entereza con la que su amigo enfrentó los momentos más difíciles.

El vínculo entre el artista y su audiencia fue, según Rottemberg, uno de los pilares de su carrera. “Si bien siempre privilegió la familia, sabemos que, que tuvo en el teatro, pero también en la televisión y en, y en el cine, un gran compromiso con todo lo que desarrolló”, sostuvo, destacando la dedicación de Beto en cada uno de los escenarios que transitó.

Carlos Rottemberg subraya el impacto profundo que la figura de Luis Brandoni dejó en colegas, amigos y la audiencia
Carlos Rottemberg subraya el impacto profundo que la figura de Luis Brandoni dejó en colegas, amigos y la audiencia

Para quienes buscan entender qué representa hoy la figura de Beto, Rottemberg remarcó que sus personajes “quedan en, en la memoria emotiva de, de su audiencia y también ese compromiso para, para con el conjunto”. La afirmación sintetiza el legado artístico y social que deja el actor, recordado no solo por su talento sino por su entrega a la comunidad.

El productor también subrayó la vocación colectiva de Beto, en contraste con actitudes más individualistas: “Nunca fue un individualista, por eso fue dirigente gremial en la, en la época más dura y por eso desarrolló, eh, su faceta política cuando sintió que tenía algo para dar”.

Luis Brandoni
Carlos Rottemberg afirma que "la verdad que como amigo duele mucho lo que se vive, pero nos quedamos con los hermosos momentos" junto a Luis Brandoni

La despedida, reconoció Rottemberg, está marcada por el dolor, pero también por la gratitud. “La verdad que como amigo duele mucho lo que se vive, pero nos quedamos con los hermosos momentos que obviamente, eh, guardaremos para siempre”. Con estas palabras, el productor definió el sentimiento compartido por quienes acompañaron a Beto en su vida y su labor artística.

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