El último adiós de Tomás Rottemberg a Luis Brandoni: “Una carrera intachable, y una persona de bien”

El productor Tomás Rottemberg y Brandoni mantuvieron un vínculo cercano tanto en lo laboral como en lo personal durante sus trabajos juntos.

Este lunes se dio a cononocer la noticia del fallecimiento de Luis Brandoni. Tenía 86 años. El actor, una figura clave del cine, el teatro y la televisión argentina, estaba internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, tras sufrir una caída y un golpe en la cabeza que le provocó un hematoma. Tomás Rottemberg, productor teatral e hijo de Carlos Rottemberg, recordó al célebre actor en Infobae en Vivo Al Mediodía.

“Beto ya excede lo laboral en mi caso y en el caso de la familia. Entonces, nunca voy a tener una mirada objetiva sobre nada de todo lo que pueda tener que ver con Beto. La verdad que una carrera intachable, y una persona de bien y un símbolo de la cultura que nos atraviesa a todos los argentinos”, afirmó Rottemberg.

La trayectoria de Brandoni y el impacto en la cultura

Brandoni trabajó en más de sesenta películas, veinticinco ciclos de televisión y casi setenta obras de teatro. Entre sus películas más recordadas se encuentran Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde y La odisea de los Giles. Participó también en la serie Nada, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, donde compartió escenas con Robert De Niro.

Luis Brandoni, figura central del cine, teatro y televisión argentina, falleció a los 86 años tras una complicación de salud

Sobre Nada, Tomás Rottemberg aportó una anécdota: “La relación con Brandoni a nivel personal me llevó también a vivir varias experiencias y estar cerca de lo laboral de parte de él, que no tuve que ver yo directamente. Es verdad que en este caso estuve en una primera reunión que hacía la producción de ese espectáculo y yo casi asistiendo a Beto en una temporada de Mar del Plata, que estábamos haciendo teatro".

De forma continua contó: “Yo estaba en Mar del Plata simplemente pasando unos días laborales allá, dividiéndome la temporada entre Buenos Aires y Mar del Plata. Es verdad que tuvimos la reunión con De Niro en aquel momento para ver si se podía o no hacer la serie, pero de nuevo digo, nada tengo que ver, ningún interés creado yo, sino acompañando a Beto en estos ejemplos que di, donde la vida de Brandoni ya excedía, en mi caso, lo laboral totalmente, ya era una relación de amistad”.

El vínculo con Tomás Rottemberg y la obra suspendida

Antes de su internación, Brandoni se encontraba en plena temporada teatral con “Quién es quién”, junto a Soledad Silveyra. Por las complicaciones de salud derivadas del accidente doméstico, la producción detuvo las funciones.

El actor Luis Brandoni estuvo internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes tras sufrir una caída y un golpe en la cabeza

Rottemberg relató: “Nosotros ya veníamos con las funciones suspendidas, obviamente, porque lo de Beto viene de unos días, si no unas semanas, de muchas complicaciones y demás, que se exacerbó en los últimos días. Veremos cómo reacomodamos, pero Quién es quién termina siendo el último espectáculo que Beto hace".

Y agregó: “En lo personal, muy contento de haber sido el productor de su último espectáculo. Me parece que me da muchísimo orgullo, mucha tristeza también, pero lejos estamos pensando ahora qué hacer o qué no hacer con el espectáculo, que pasa a segundo plano. Estamos primero acompañando a la familia y a mi familia y a nosotros en particular. Veremos en los próximos días qué pasa también. Hablaremos con Solita”.

La relación de trabajo con Soledad Silveyra fue muy estrecha. Rottemberg explicó: “Una obra de dos personajes con una relación tan cercana como tenían ellos. Desde enero de 2025 venían trabajando de miércoles a domingo, todos los días juntos. Cenamos una vez por semana. La verdad que, no solo es compañero de elenco, sino casi compañero de vida en lo laboral de Solita”.

Entre los filmes más reconocidos de Brandoni se destacan 'Esperando la carroza', 'La tregua', 'La Patagonia rebelde' y 'La odisea de los Giles'

Tomás Rottemberg definió la figura del actor con palabras claras: “Cultura, cultura nacional. Brandoni es un ícono y siempre va a quedar en toda la memoria nuestra como un ícono de la cultura nacional argentina, sin ninguna duda.”

El telón bajó para un protagonista central de la escena argentina, cuyo trabajo y personalidad seguirán presentes en el recuerdo del público y de quienes compartieron su trayectoria.

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