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Los cambios que aprobó la F1 en el reglamento para mejorar “el rendimiento y la seguridad” tras las críticas de los pilotos

A través de un comunicado, la FIA publicó las modificaciones que deberán ser votadas por el Consejo Mundial del Deporte Motor

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La F1 anunció cambios para el GP de Miami (REUTERS/Hollie Adams)
La F1 anunció cambios para el GP de Miami (REUTERS/Hollie Adams)

La FIA y todos los actores principales de la Fórmula 1 aprobaron una serie de ajustes reglamentarios para la temporada 2026 tras semanas de consultas técnicas y de pilotos, con el objetivo de optimizar el rendimiento, la seguridad y la adaptabilidad a distintos circuitos desde el Gran Premio de Miami. Según informa el sitio oficial de la Máxima, estos cambios se fundamentan en el análisis de datos recabados en las primeras tres carreras de ese año, disputadas en Australia, China y Japón, y contemplan medidas específicas para situaciones de carrera, largada, clasificación y conducción en condiciones húmedas.

En el marco de estas modificaciones, la FIA destaca la introducción de un nuevo sistema de detección de arranque con baja potencia, destinado a identificar vehículos cuya aceleración sea anormalmente reducida al soltar el embrague al inicio de la competencia. Cuando el sistema registre este comportamiento, se activará automáticamente el despliegue del MGU-K (generador eléctrico de recuperación de energía cinética), garantizando un mínimo nivel de aceleración sin favorecer deportivamente al piloto afectado.

A esto se suma la incorporación de señales visuales mediante luces intermitentes traseras y laterales, orientadas a advertir a los conductores que circulan detrás sobre posibles riesgos en la largada. Según el reporte de la F1, todas estas medidas se probarán inicialmente en Miami y luego se adoptarán de forma definitiva tras el análisis de los resultados y los comentarios recogidos. Antes de oficializar su implementación, el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA deberá ratificar estas propuestas mediante una votación electrónica.

A nivel de gestión energética y con miras a la calificación, se establece una reducción en la recarga máxima permitida (8 MJ a 7 MJ), con el propósito de disminuir la recolección excesiva de energía y promover una conducción más sostenida a velocidad máxima. Este recorte reducirá la duración efectiva del modo conocido como “superclip”, limitándose de entre dos a cuatro segundos por vuelta. Paralelamente, se incrementa la potencia máxima del cargador Superclip a 350 kW desde los 250 kW actuales, una modificación que además facilitará el manejo energético durante las pruebas de clasificación y la propia carrera.

Antonelli llega como líder del campeonato de pilotos de la F1 al GP de Miami (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Antonelli llega como líder del campeonato de pilotos de la F1 al GP de Miami (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Uno de los bloques aprobados aumenta el número de eventos con límites alternativos de energía más bajos de 8 a 12, lo que amplía la capacidad de los equipos para adaptar sus estrategias a las características de cada circuito. Además, el impulso conocido como Boost queda limitado a +150 kW o al nivel actual de potencia del auto, lo que restringe así los cambios bruscos de rendimiento durante el desarrollo de la competición.

Para las zonas clave de aceleración, el despliegue del sistema MGU-K se mantiene en 350 kW, permitiendo mantener las oportunidades de adelantamiento. En contraste, en el resto de la vuelta este límite desciende a 250 kW, medida que, junto a las anteriores, busca reducir las diferencias de velocidad entre autos y aportar mayor seguridad sin sacrificar el espectáculo ni el dinamismo de la pista.

En situaciones de lluvia, las nuevas reglas recogen las sugerencias expresadas por los pilotos de la F1 y elevan la temperatura de las mantas térmicas para los neumáticos intermedios, lo que permite mejorar el agarre y la seguridad en los primeros minutos de rodaje bajo condiciones húmedas. Se suman el recorte en el despliegue máximo del sistema ERS, para restringir el par y mejorar el control del vehículo, así como la simplificación de las luces traseras, con señales más claras para facilitar la visibilidad y el tiempo de reacción de los competidores.

Verstappen fue muy crítico con la F1 y su nuevo reglamento (REUTERS/Issei Kato)
Verstappen fue muy crítico con la F1 y su nuevo reglamento (REUTERS/Issei Kato)

Hay que recordar que los pilotos fueron muy críticos con la categoría por las modificaciones en el reglamento. “Hemos pasado de tener los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a, probablemente, los peores. Es una pena, pero hay que vivir con ello”, comentó Lando Norris después de la Qualy en Melbourne.

El piloto que llevóo la bandera en contra de la nueva normativa fue Max Verstappen, quien la viene criticando desde sus inicios en 2023. El neerlandés protagonizó un accidente en la clasificación de Australia después de que la parte trasera de su Red Bull se bloqueara en la recta principal. “No me estoy divirtiendo en absoluto.Como he dicho, para mí no hace ninguna diferencia dónde me clasifique. Si estuviera delante o donde estoy ahora, emocionalmente siento lo mismo: estoy completamente vacío. No tengo ninguna emoción, estoy completamente vacío”, afirmó el tetracampeón de la Máxima, y que fue el puntapié en relación a los rumores sobre una posible salida de la F1 del hombre de Red Bull.

Tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, ahora será tiempo de esperar lo que será el regreso de la Máxima el primer fin de semana de mayo, cuando del 1 al 3 se dispute la carrera en el circuito que rodea al Hard Rock Stadium. Tras las tres primeras pruebas, Kimi Antonelli llegará como líder del campeonato de pilotos gracias a los 72 puntos que sumó en el inicio, nueve unidades más que su compañero de Mercedes George Russell (63). Detrás de ellos, aparecen Charles Leclerc y Lewis Hamilton con las Ferraris.

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