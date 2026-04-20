El último deseo de Luis Brandoni: por qué sus hijas organizaron un velatorio de 12 horas

El productor teatral Carlos Rottemberg brinda declaraciones a múltiples medios sobre el velatorio de Luis Brandoni. Las imágenes muestran a Rottemberg en lo que parece una conferencia de prensa en la Legislatura Porteña. Se refiere a los detalles del último adiós al actor, incluyendo la duración de doce horas de la ceremonia fúnebre y el lugar del sepelio en el Cementerio de Chacarita. Esta pieza es una cobertura de evento.

El mediodía del lunes 20 de abril marcó el inicio de una despedida singular para un protagonista indiscutido de la escena argentina. Luis Brandoni, actor de trayectoria y figura central en la cultura nacional, será velado durante unas 12 horas en el edificio de la Legislatura Porteña, en un homenaje abierto al público, amigos y familiares. La decisión de prolongar el velatorio no surgió del protocolo habitual ni de un deseo institucional, sino de un motivo íntimo y familiar, revelado por quienes mejor conocían los valores y costumbres del actor.

El productor teatral Carlos Rottemberg, amigo personal del intérprete y uno de los encargados de organizar la despedida, fue quien explicó ante la prensa el trasfondo de la elección. Cada detalle fue consultado con Micaela, Florencia y Saula Benavente, hijas y pareja del actor, quienes supieron interpretar fielmente los deseos del homenajeado.

El empresario relató que la idea de un velatorio extenso respondía a una preferencia expresada en vida por Brandoni, quien se quejaba con frecuencia del poco tiempo que se destinaba a las ceremonias de despedida en la actualidad. Según el testimonio del productor, Brandoni solía decir: “¿Por qué los velatorios duran tan poco? Yo soy de la época donde los velatorios tenían que ser largos”.

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En este contexto, Florencia y Micaela optaron por organizar un adiós que estuviera a la altura de esa convicción paterna, eligiendo la franja de 12 horas para que todos pudieran acercarse sin apuro. La decisión fue sintetizada con humor y afecto en la frase: “Vamos con 12 horas que si no papá nos mata”.

La Legislatura Porteña abrió sus puertas al público desde el mediodía, en una jornada que se extenderá durante la jornada, permitiendo que allegados, colegas y seguidores del actor tuvieran tiempo suficiente para despedirse.

Rottemberg afirmó: “Hoy estamos aquí en la Legislatura hasta las 22 horas aseguradas, pero la idea es estar todo el día”. Esta disposición prolongada fue una excepción dentro de la dinámica habitual de las despedidas públicas, que suelen acotarse a lapsos más breves y de acceso restringido.

La organización contempló una secuencia de actos que permitirá a los presentes compartir recuerdos y homenajes en un clima de respeto y cercanía. El acceso libre a la Legislatura propicia una concurrencia sostenida, reflejo del aprecio y la admiración que cosechó Brandoni a lo largo de su carrera. El cronograma continuará al día siguiente: “La idea es mañana estar a las 11 horas en la capilla de Chacarita y después de la capilla pasar al Panteón de actores, que es donde se va a disponer su despedida final”, explicó Rottemberg.

Las primeras imágenes de la Legislatura (Fotografía: RSFotos)

De este modo, la familia Brandoni garantizó que la ceremonia de despedida no solo respetará los tiempos del homenajeado, sino también los de todos aquellos que quisieran acercarse a rendir tributo. El carácter abierto y la duración del velatorio reflejaron una voluntad explícita de facilitar la participación colectiva y de honrar la memoria del actor de acuerdo a su propio ideario.

Esta perspectiva se tradujo en la decisión de abrir la Legislatura por 12 horas, un gesto que recupera y resignifica una práctica que, para muchos, está perdiendo vigencia. El homenaje, por su duración y su carácter abierto, se inscribe así en la línea de los grandes adioses públicos, donde la comunidad puede manifestar su afecto y gratitud de manera compartida y sin apremios.

Luis Brandoni, descripto como “una de las personas más importantes de la Cultura argentina”, mantuvo hasta el final una coherencia entre sus ideas y sus actos, incluso en lo que respecta a su despedida. La organización del velatorio, la participación activa de su círculo íntimo y la masiva concurrencia al homenaje evidenciaron la vigencia y el alcance social del legado que deja tras de sí.