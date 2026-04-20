Se termina la fecha 15 del Torneo Apertura con cinco partidos: la agenda completa

Se cierra la fecha 15 del Torneo Apertura

El cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura ofrece una jornada con partidos determinantes para la clasificación. Además del duelo entre San Lorenzo y Vélez, Barracas Central recibirá a Belgrano desde las 15:00. A continuación Banfield se mide Independiente Rivadavia 17:15, al igual que Central Córdoba frente a Platense, por último desde las 21:45 en simultáneo se enfrentan Gimnasia (Mendoza) y Lanús, además de Tigre y Huracán.

BARRACAS CENTRAL VS BELGRANO

Barracas Central recibe a Belgrano

La jornada de este lunes empieza en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, donde Barracas Central y Belgrano de Córdoba chocan por el grupo B a partir de las 15:00, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Nicolás Lamolina.

Barracas Central llega tras una victoria como visitante sobre Estudiantes de Río Cuarto y sumó dos empates en la Copa Sudamericana, lo que le permite ubicarse noveno en el grupo B con 19 puntos en el certamen local, resultado de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Por su parte, Belgrano se mantiene en zona de clasificación, ocupando el quinto puesto con 22 unidades, producto de seis triunfos, cuatro igualdades y tres caídas, luego de superar a Aldosivi como local.

Posibles formaciones:

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Norberto Briasco. DT: Rubén Insúa.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes, Adrián Sporle; Franco Vázquez, Lucas Zelarayán; y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Hora: 15:00.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

TV: ESPN Premium.

BANFIELD VS INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Luego de hacer historia ante Fluminense, Independiente Rivadavia jugará ante Banfield por el Torneo Apertura (REUTERS/Sergio Moraes)

Independiente Rivadavia visitará a Banfield a las 17:15 en el estadio Florencio Sola, por el grupo B, bajo el arbitraje de Sebastián Zunino y con la transmisión de ESPN Premium.

El Taladro necesita sumar para acercarse a la zona de playoffs, ya que se encuentra decimotercero con 13 puntos luego de caer ante Lanús. En este torneo, intenta revertir una campaña irregular, buscando recortar una diferencia de seis puntos que lo separa de los puestos de clasificación

Independiente Rivadavia consolidó su liderazgo tras vencer a Argentinos Juniors por 3-1, por lo que es líder con 29 puntos y solo ha perdido en dos oportunidades, a lo que suma una sobresaliente actuación internacional en la Copa Libertadores y viene de lograr un triunfo histórico ante Fluminense en el Maracaná.

Posibles formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda,Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Luis Abraham; David Salazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Mauro Méndez y Tiziano Perrota. DT: Pedro Troglio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 17:15.

Estadio: Florencio Sola.

TV: ESPN Premium.

CENTRAL CÓRDOBA VS PLATENSE

Central Córdoba chocará con Platense

El Estadio Madre de Ciudades será escenario para el duelo entre Central Córdoba y Platense, programado también para las 17:15, con transmisión por TNT Sports y arbitraje de Sebastián Zunino en el grupo A.

Central Córdoba, que suma 12 puntos y está prácticamente sin opciones de avanzar a los playoffs, llega tras tres derrotas seguidas y un triunfo previo frente a Deportivo Riestra.

Platense, por su lado, mantiene posibilidades matemáticas de clasificarse, aunque ocupa el undécimo puesto y viene de igualar frente a Gimnasia de Mendoza. El Calamar busca un triunfo fuera de casa que le permita seguir con vida, mientras celebra su primera participación en la Copa Libertadores, donde ya logró una victoria ante Peñarol, aunque también sufrió una derrota inicial ante Corinthians.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Juan Pignani, Facundo Mansilla, Agustin Quiroga, Fernando Martinez; Santiago Moyano, Matias Vera, Tiago Cravero; Diego Barrera, Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Platense: Matias Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Victor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto y Tomas Nasif. DT: Walter Zunino.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 17:15.

Estadio: Madre de Ciudades.

TV: TNT Sports.

GIMNASIA DE MENDOZA VS LANÚS

Lanús visitará a Gimnasia en Mendoza

El cierre de la fecha llega a las 21:45 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde Gimnasia de Mendoza y Lanús se ven las caras por el grupo B, bajo la supervisión de Iván Aliende y transmisión de ESPN Premium.

Gimnasia, que suma apenas tres victorias, ante Central Córdoba, Instituto y Vélez, viene de empatar contra Platense y de una eliminación reciente en la Copa Argentina a manos de Gimnasia y Tiro de Salta por penales.

Lanús, en tanto, encara el encuentro con la motivación de haber ganado el clásico ante Banfield y con una campaña internacional que alterna una derrota ante Mirassol y un triunfo sobre Always Ready en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Posibles formaciones

Gimnasia: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Felipe Romero, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Iván Aliende.

Hora: 21:45.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

TV: ESPN Premium.

TIGRE VS HURACÁN

Tigre chocará con Huracán

También desde las 21:45, en el Estadio Jose Dellagiovanna, Tigre recibirá a Huracán por el Grupo B, con Yael Falcón Pérez como árbitro y televisación de TNT Sports.

El Matador buscará el triunfo que lo posicione en zona de playoffs. El equipo de Victoria acumula 18 puntos, a solo una unidad de Racing, que hoy por hoy es el último equipo que se estaría clasificando a los octavos de final. Huracán, en tanto, marcha en el sexto puesto y buscará dar el golpe como visitante para quedar muy bien perfilado de cara a los playoffs.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Bruno Leyes, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Jabes Saralegui, Martín Garay, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Facundo Kalinger; Óscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora: 21:45.

Estadio: Jose Dellagiovanna.

TV: TNT Sports.