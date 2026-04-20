Honduras

Más niños en las aulas: el reto de frenar la deserción escolar en Honduras

El país busca frenar la deserción escolar y garantizar que más estudiantes no solo se matriculen, sino que permanezcan en el sistema educativo.

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Cada año las cifras de derseción escolar aumentan, no obstante llaman al gobierno a reducir estra brecha
Cada año las cifras de derseción escolar aumentan, no obstante llaman al gobierno a reducir estra brecha

Honduras ha dado un paso relevante en materia educativa durante el último año. Alrededor de 70 mil niños y niñas que estaban fuera del sistema lograron regresar a clases, un resultado que rompe con la tendencia de años anteriores, marcada por la reducción constante de la matrícula escolar. Autoridades locales y organismos internacionales coinciden en que la clave está en actuar desde los municipios y garantizar condiciones dignas.

Este avance no ha sido casual y obedece a que gracias a un esfuerzo conjunto entre las municipalidades y el acompañamiento de UNICEF, han venido impulsando estrategias para identificar a los menores excluidos y facilitar su reincorporación al sistema educativo.

El representante de UNICEF en Honduras Bastiaan van ‘t Hoff, en el país destacó que el papel de los gobiernos locales ha sido determinante. Desde las alcaldías se han liderado acciones directas en las comunidades, ubicando a niños fuera de la escuela y promoviendo su regreso. Pero el objetivo no se queda en la matrícula: el verdadero reto es lograr que los estudiantes permanezcan en las aulas.

Estos acuerdos permitirán a los alcaldes gestionar directamente fondos para educación e infraestructura (Foto: Casa Presidencial)
Estos acuerdos permitirán a los alcaldes gestionar directamente fondos para educación e infraestructura (Foto: Casa Presidencial)

En este proceso, UNICEF ha jugado un rol clave como aliado técnico y estratégico. Su participación ha permitido fortalecer programas, orientar esfuerzos y mantener el enfoque en uno de los mayores problemas del país: la deserción escolar. A pesar de los avances, aún hay cerca de 800 mil menores que siguen fuera del sistema educativo señalan.

Uno de los principales esfuerzos en marcha es el programa “Municipios Campeones por la Educación”, que cuenta con el respaldo de UNICEF y la inversión de más de 8 millones de dólares provenientes de fondos municipales. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a la educación básica y crear condiciones que favorezcan la permanencia escolar.

La apuesta es clara: sin educación no hay desarrollo. Tanto autoridades locales como organismos internacionales coinciden en que el crecimiento económico y social de Honduras depende directamente de que sus niños y niñas estudien, continúen en la escuela y logren finalizar sus estudios.

UNICEF, Honduras y las municpalidades acuerdan trabajar para reducir la deserción escolar(Foto: Casa Presidencial)
UNICEF, Honduras y las municpalidades acuerdan trabajar para reducir la deserción escolar(Foto: Casa Presidencial)

Factores que empujan a la deserción

A pesar de los esfuerzos, muchos estudiantes abandonan las aulas por distintas razones. La pobreza sigue siendo uno de los principales obstáculos, pero también influye la falta de interés cuando los contenidos educativos no conectan con la realidad o expectativas de los jóvenes.

La problemática afecta a los 298 municipios del país, sin excepción. Aunque 170 ya participan activamente en el programa “Campeones por la Educación”.Desde UNICEF se insiste en que el trabajo debe intensificarse. No basta con recuperar a miles de estudiantes si otros continúan fuera del sistema. La meta es clara: que ningún niño o niña quede excluido de su derecho a la educación.

Para la organización no gubernamental Visión Mundial, El incremento de la crisis económica, la vulnerabilidad ambiental y social que afecta a las familias hondureñas, ha provocado un incremento en el abandono escolar, en 2023 un millón de niños y niñas de entre 4 a 17 años se encuentran fuera del sistema educativo, hoy hacen un llamado a realizar realizando acciones de incidencia para que el Estado pueda priorizar la educación en su agenda y presupuesto, con el propósito de lograr una mayor inversión en recursos pedagógicos, personal docente, herramientas didácticas, infraestructura y tecnología.

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