Se confirmó la lesión que sufrió Sebastián Driussi en el Superclásico: cuánto tiempo lo perderá River Plate

Sebastián Driussi sufrió una fuerte lesión muscular (REUTERS/Agustin Marcarian)

La lesión de Sebastián Driussi marcó un punto de inflexión en el Superclásico en el que Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate en el Estadio Monumental. Su salida del equipo se sintió en el cuadro de Eduardo Coudet y las malas noticias para el Millonario se profundizaron al confirmarse la lesión: sufrió un desgarro de grado 3 en el isquiotibial de su pierna derecha y podría estar más de tres semanas afuera de los terrenos de juego.

El delantero se retiró a los 15 minutos del primer tiempo contra el Xeneize. Hasta este encuentro, el delantero había sumado cinco goles en sus últimos siete compromisos, posicionándose como la principal opción ofensiva del plantel. Luego de que se realizara estudios, se confirmó la importante lesión muscular que sufrió lo dejará marginado en una etapa clave del semestre.

La recuperación, que se estima que le demandará más de 21 días, lo dejaría fuera del equipo en la fase final frente a Aldosivi y Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, así como ante Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana. En caso de que su molestia se extienda por más tiempo, su participación en los octavos de final en el certamen local está comprometida.

*El momento de la lesión de Driussi en el Superclásico

“Se nos empezó a complicar bastante con la salida de Seba (Driussi) al inicio. Hemos tenido errores y algunas situaciones claras para empatar el partido. Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder. Desde mi llegada veníamos de no perder ninguno y este era el que menos queríamos perder”, destacó el Chacho Coudet en la conferencia de prensa.

El panorama de lesiones en River Plate se agrava con la baja de Fausto Vera, diagnosticado con un esguince de ligamento colateral medial de grado dos en la rodilla derecha, con un tiempo de rehabilitación estimado entre seis y ocho semanas. En el mismo partido de Copa Sudamericana contra Carabobo, Juan Fernando Quintero también resultó afectado por un desgarro de grado uno en el psoas izquierdo, lo que le impidió disputar el Superclásico.

“Sé que hay poco tiempo de trabajo e intento acortar los tiempos de adaptación o que podamos encontrar esa generación de juego lo antes posible. El tema es que se pone difícil en el partido a partido. Ahora, pienso que íbamos a jugar un clásico con Aníbal (Moreno) y Fausto (Vera) y, bajo la necesidad, tenemos que utilizar a Juan Cruz (Meza) y ver los rendimientos individuales que van creciendo para utilizarlos. Llegamos en un momento difícil y hay que ir construyendo, lo más importante desde que asumí era que River se acostumbrara a ganar”, agregó el entrenador respecto a los problemas por las lesiones y las variantes con las que cuenta el plantel.

Sebastián Driussi es duda para llegar a disputar la fase de playoffs del Torneo Apertura (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El historial reciente de Driussi es preocupante: desde su regreso al club a comienzos de 2025, el jugador acumuló seis lesiones musculares y contabiliza más de 100 días alejado de la actividad oficial. A la espera de estudios que confirmen la gravedad de esta nueva dolencia, la última lesión registrada del atacante fue a principios de febrero y se trató de un desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Entre el 27 de octubre y el 9 de noviembre de 2025, una distensión en el isquiotibial izquierdo lo apartó de la competencia durante 12 días, impidiéndole disputar el partido frente a Gimnasia de La Plata. Antes, desde el 18 de septiembre hasta el 8 de octubre, un desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo le costó 21 días de recuperación, con seis partidos ausentes ante San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Palmeiras, Rosario Central y Racing.

En el período del 18 de junio al 12 de agosto de 2025, un esguince de tobillo lo mantuvo 56 días fuera de las canchas, perdiéndose siete compromisos ante Monterrey, Inter de Milán, Platense, Instituto, San Lorenzo, San Martín de Tucumán e Independiente. Previamente, entre el 6 y el 26 de marzo de 2025, un desgarro miofascial le impidió jugar durante 21 días, marginándolo de los duelos contra Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Ciudad Bolívar. Además, estuvo inactivo durante 27 días en el inicio de 2025 por falta de condición física y no pudo ser parte del compromiso frente a Platense de ese año.