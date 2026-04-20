Los 10 presidentes más populares de América Latina en abril de 2026

El ranking regional de imagen presidencial correspondiente a abril de 2026, elaborado por CB Consultora Opinión Pública, muestra un escenario de fuerte concentración de la aprobación en un grupo acotado de mandatarios. Con diferencias significativas entre los primeros puestos y el resto del top 10, la medición refleja liderazgos consolidados en algunos países y una caída progresiva en los niveles de respaldo a medida que avanza la tabla.

En la cima del ranking se posiciona Nayib Bukele, quien alcanza un 70,1% de imagen positiva y se mantiene como el dirigente mejor valorado de la región. Muy cerca aparece Claudia Sheinbaum, con 69,8%, consolidando un liderazgo prácticamente en paridad en lo más alto de la tabla. Ambos comparten un nivel de aprobación excepcional dentro del contexto regional, ubicándose claramente por encima del resto de los mandatarios.

El ranking de imagen presidencial de abril 2026 posiciona a Nayib Bukele como el líder mejor valorado de América Latina. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El tercer lugar lo ocupa Rodrigo Chaves, con 59,5%, aunque ya con una brecha superior a los diez puntos respecto de los dos primeros. Su posición, sin embargo, se ve reforzada por ser el mandatario con mayor crecimiento mensual en el ranking, con una suba de 2,7 puntos porcentuales en comparación con marzo, lo que consolida su presencia en el podio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra de segunda en la lista de los líders mejor valorados de Latam. (REUTERS/ARCHIVO)

Detrás del trío de punta se configura un segundo bloque de presidentes que mantienen niveles de aprobación por encima del 50%. En el cuarto lugar se ubica Luis Abinader, con 58,7%, seguido por Rodrigo Paz, con 57,9%. Completa este segmento Daniel Ortega, quien registra 51,9%, cerrando el grupo de mandatarios que superan la mitad de imagen positiva entre sus ciudadanos.

A partir del séptimo puesto se evidencia una caída hacia niveles de aprobación por debajo del 50%, configurando un tercer tramo dentro del top 10. Luiz Inácio Lula da Silva aparece en esa posición con 48,9%, seguido por José Antonio Kast, quien alcanza 46,6%. En ambos casos, los indicadores reflejan apoyos más moderados en comparación con los líderes del ranking.

El cierre del listado muestra los niveles más ajustados dentro del grupo de los diez mejor valorados. Santiago Peña se ubica en el noveno puesto con 43,4%, mientras que Yamandú Orsi ocupa el décimo lugar con 43,2%. La diferencia entre el primero y el décimo alcanza casi 27 puntos porcentuales, lo que evidencia la amplitud de la brecha interna incluso dentro del segmento más favorable del ranking.

En conjunto, los datos muestran tres niveles bien diferenciados: un liderazgo dominante en la cima, un grupo intermedio que logra sostener mayorías claras de aprobación y un tramo final con respaldos más acotados pero aún competitivos.

El paraguayo, Santiago Peña, se ubica en el noveno puesto del ranking (EFE/ARCHIVO)

El estudio se basó en más de 40.000 entrevistas realizadas de forma simultánea en 18 países de América Latina entre el 13 y el 18 de abril, mediante encuestas online segmentadas por variables demográficas y geográficas. Con un margen de error de entre 1,9% y 2,2% y un nivel de confianza del 95%, los resultados ofrecen una radiografía consistente del clima de opinión pública en la región.

El ranking de abril confirma así la consolidación de un núcleo de presidentes con alto capital político en sus respectivos países, en un contexto regional donde la aprobación tiende a concentrarse en pocos liderazgos y a dispersarse rápidamente fuera de los primeros puestos.