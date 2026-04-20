La postura de Julián Álvarez en medio de las especulaciones sobre su pase del Atlético de Madrid al Barcelona tras el Mundial

Barcelona comenzó a planificar los movimientos de cara al mercado de pases (Reuters)

El tramo final de la temporada europea concentra la atención de los clubes más importantes del continente en la planificación del próximo mercado de transferencias. Según reportó Mundo Deportivo, la directiva de FC Barcelona ya estableció dos prioridades clave para reforzar su plantilla: buscar la incorporación de un delantero centro y de un defensor central zurdo. En esa lista, los nombres que más seducen a los dirigentes catalanes son Julián Álvarez, actualmente en el Atlético de Madrid, y Alessandro Bastoni, referente del Inter de Milán.

La salida del Barcelona de la Champions League, tras la eliminación frente al Atlético de Madrid en los cuartos de final, aceleró la toma de decisiones en el club. De acuerdo con el citado medio catalán, el conjunto azulgrana considera a Julián Álvarez como su principal objetivo ofensivo para la próxima temporada. El interés se sostiene en la necesidad de encontrar un reemplazo para Robert Lewandowski, cuyo contrato expira el 30 de junio, o bien reforzar la competencia interna de la delantera en el caso de que el polaco continúe formando parte del plantel.

En esa línea, el medio catalán aseguró que tanto el central italiano como La Araña “priorizan un fichaje por el FC Barcelona”, por sobre otras ofertas de importantes clubes que tienen sobre la mesa.

En el caso del delantero de la selección argentina, la posibilidad de un cambio de aires en el verano europeo se mantiene abierta, pese a que el delantero argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030. En declaraciones recogidas por L’Equipe en noviembre, el propio Álvarez expresó: “Estoy centrado en el Atlético pero veremos qué pasa al final de la temporada”. En marzo, al ser consultado nuevamente por el interés del Barcelona, el futbolista sostuvo: “Puede que sí que siga, puede que no, nunca se sabe”.

Julián Álvarez es el principal objetivo del Barcelona (Reuters)

Según la información de Mundo Deportivo, tres clubes han presentado propuestas concretas por Álvarez: Barcelona, Arsenal y Paris Saint Germain. De ese abanico de opciones, la propuesta del club español resultaría la más seductora para el delantero. El citado medio subrayó que “el Arsenal es un club tentador para Julián pero en su pensamiento no está regresar a la Premier League tras su experiencia en el Manchester City”. Sobre la alternativa francesa, añadió: “El del PSG también es un proyecto atractivo en lo deportivo y lo económico, como lo son la figura de Luis Enrique y vivir en París, pero aparte de la alta competencia que hay en su delantera también le frena el escaso potencial de la Ligue 1 a nivel de impacto internacional”.

En el Barcelona, Álvarez llegaría para ocupar el lugar de Lewandowski. El club catalán “cree que no tendría problema en llegar a un acuerdo con Álvarez pero se ha puesto un tope de 100 millones para ficharlo y todo dependería de la voluntad del Atlético de traspasarlo por esa cantidad”, informó el periódico que sigue al conjunto barcelonista.

Si bien los ojos del Barcelona estan puestos en lo que suceda en la capital española, éste no sería un buen momento para activar cualquier intención por acercarse al delantero, ya que aún continúa disputando la Champions League junto a su equipo en semifinales y cualquier movimiento en falso podría perjudicar la operación que podría gestarse.

Batoni es uno de los objetivos del Barcelona en la defensa (Reuters)

En cuanto a Alessandro Bastoni, la situación aparece más encaminada. El defensor del Inter de Milán emerge como una prioridad para la zaga azulgrana. Mundo Deportivo informó que “las bases del acuerdo entre el jugador italiano y el Barcelona están encaradas, pero falta el OK definitivo de Hansi Flick”, el entrenador del club catalán, quien mantiene pendiente una reunión con el director deportivo Deco para definir la planificación de la próxima temporada.

Bastoni, quien suma tres títulos de la Serie A con el Inter, se muestra dispuesto a avanzar en la negociación con el Barcelona. Según el reporte del medio catalán, el jugador “lo pondrá todo para poder vestir de azulgrana. Bastoni también quería dejar encarrilado el título italiano para poder pensar en el futuro”. El Inter, por su parte, valora al defensor en una cifra de entre 70 y 80 millones de euros.

El futbolista italiano contempla únicamente dos escenarios: “Si no puede firmar por el Barça, se queda en el Inter”. La preferencia por el club catalán responde tanto a la valoración del proyecto deportivo encabezado por Flick como al atractivo de la ciudad y la historia del club.