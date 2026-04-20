El último adiós a Luis Brandoni: comenzó la despedida de familiares, amigos y colegas en la Legislatura porteña

Los restos mortales del querido actor llegaron a la Legislatura porteña para ser velados públicamente (RSFotos)

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se viste de luto este lunes para despedir a Luis Brandoni, el actor y referente cultural que falleció a los 86 años tras permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes. El velatorio público, que comenzó en el emblemático Salón Montevideo, reúne desde temprano a familiares, amigos, colegas y admiradores que se acercan a rendirle homenaje y acompañar a sus seres queridos en el último adiós.

Desde la mañana, la Legislatura porteña se encuentra de luto para recibir los restos mortales de Brandoni y dar inicio al velatorio público. Pasadas las 11:50, el féretro llegó escoltado por familiares, amigos y allegados al salón Montevideo, donde se desarrolla la ceremonia. Frente a la imponente puerta de la Legislatura porteña, una multitud de camarógrafos y fotógrafos se congrega para registrar cada instante del último adiós a Brandoni. La llegada del vehículo de la empresa funeraria, encargado del traslado del féretro, marcó el inicio de la despedida pública, en medio de un clima de respeto y conmoción. Los flashes de las cámaras y la presencia de los medios reflejan la dimensión popular y el impacto que la partida del actor provoca en el mundo del espectáculo y la sociedad argentina.

El ingreso del cortejo fue seguido por una multitud de periodistas y fotógrafos que, apostados en la puerta sobre la Avenida Presidente Julio A. Roca, registraron cada instante del adiós. Las imágenes del traslado, con el féretro cubierto y cámaras de televisión captando cada detalle, reflejaron el lugar fundamental que Brandoni ocupaba en la vida cultural y social de la Argentina.

Las afueras del palacio legislativo estuvieron repletas de periodistasy camarógrafos

Rottemberg fue una de las primeras figuras en dar el present en el velatorio de su amigo personal

Entre las primeras figuras que se presentaron en el recinto estuvo Carlos Rottemberg, amigo personal del actor y productor tealtral, quien acompañó el féretro hasta el interior del Palacio legislativo. Sobre el mediodía, también se hicieron presentes caras conocidas, como la hija del actor, Micaela, junto a Macarena, nieta de Brandoni. Momentos más tarde se hizo presente Georgina Barbarossa, quien también aprovechó a despedirse del artista.

En paralelo, al pie de la Legislatura comenzaron a llegar coronas de flores en homenaje al actor. Entre los primeros tributos se destacan los enviados por la Secretaría de Cultura de la Nación y por el exministro Hernán Lombardi, acompañadas por cintas que llevan sus nombres y mensajes de reconocimiento. Las ofrendas florales se sumaron al clima de solemnidad y respeto, remarcando el impacto nacional de su partida y la gratitud de instituciones y figuras públicas.

Micaela, hija del actor fallecido, junto a Macarena, su nieta

Georgina Barbarrosa estuvo presente para darle el último adiós al querido actor

Según se había anticipado, la ceremonia se extenderá hasta las 12 de la medianoche, permitiendo que el círculo íntimo, colegas y el público pueda despedir a uno de los actores más emblemáticos del país. Rottemberg había explicado que la Legislatura porteña fue elegida como escenario para el velatorio. Y, por otro lado, el cuerpo del actor sería trasladado el martes por la mañana al Panteón de actores, en el Cementerio de Chacarita. “Eso es lo que en este momento se está gestionando”.

Hernán Lombardi dio el presente en el velatorio público del actor (RSFotos)

A medida que avanzaba el velatorio, las coronas de flores comenzaron a aparecer en las cercanías a la Legislatura porteña

Mientras se desarrolla el velatorio, circulan abrazos, lágrimas y palabras de despedida. Colegas, discípulos y amigos recuerdan anécdotas y agradecen el legado de Brandoni, celebrando su entrega, su ética y su compromiso con el arte. El ambiente en el salón Montevideo es de recogimiento y gratitud, reflejando la huella indeleble que deja el actor en la memoria colectiva.

El féretro de Luis Brandoni en el interior de la Legislatura porteña

El Comité Nacional UCR le envió una corona de flores al actor fallecido (RSFotos)

El velatorio del actor en la Legislatura porteña es el punto de reunión para todos aquellos que quieren despedirse de uno de los nombres más importantes de la cultura argentina. La presencia de su familia, de allegados cercanos y de personalidades del arte y la cultura, junto al acompañamiento de coronas de flores y el respeto del público, hacen de este homenaje una despedida acorde a la magnitud de su figura.