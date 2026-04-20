Crimen y Justicia

La familia de Melchor Rodrigo apelará la condena a Felipe Pettinato: “Quedaron destruidos, sin respuestas”

Luego de escuchar la decisión del Tribunal N° 14, el abogado de la madre de la víctima cuestionó la calificación legal y el monto de la pena. “No estamos de acuerdo”, dijo, y confirmó que recurrirán a Casación tras conocer los fundamentos del fallo

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Melchor Rodrigo
Melchor Rodrigo, la víctima

Tras conocerse la condena a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso, la querella que representa a la familia de Melchor Rodrigo —que había solicitado 15 años de prisión— anticipó que apelará el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14 de Capital Federal y expresó su “sorpresa negativa” por la decisión judicial.

“Esperaremos los fundamentos, pero claramente no estamos de acuerdo con la calificación legal. Menos aún con el monto de la pena. Vamos a recurrir a Casación”, sostuvo Jaime Seoane, uno de los tres abogados que integran la representación de la madre del neurólogo, Delia Muzio, en diálogo con Infobae.

Según el letrado, la familia está sorprendida negativamente con la decisión. “Quedaron destruidos, sin respuestas”, remarcó.

Seoane también apuntó contra el rol del Ministerio Público durante el proceso. “La verdad que el fiscal ya nos había sorprendido durante el juicio y el alegato”, señaló, en referencia a la actuación del fiscal acusador, Fernando Klappenbach.

Delia Muzio, la madre de Rodrigo, tiene 81 años
Delia Muzio, la madre de Rodrigo, tiene 81 años

El eje del desacuerdo pasa por la calificación del hecho: Felipe Pettinato llegó a juicio acusado por “estrago doloso seguido de muerte”, una figura que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión. Sin embargo, durante el debate, el fiscal sostuvo que no podía probar que el incendio en el departamento del imitador de Michael Jackson, ubicado en la calle Aguilar, en el barrio de Belgrano, hubiera sido provocado de manera deliberada y planteó una conducta culposa, es decir, sin intención de causar el resultado. Ese cambio redujo de manera significativa el marco penal posible y es uno de los puntos que la querella buscará revertir.

En esa línea, Jaime Seoane remarcó que el propio fiscal había solicitado una pena de 4 años y 7 meses de efectivo cumplimiento. “Por eso nos llamó la atención la condena, independientemente de que no compartimos las conclusiones a las que arribó”, señaló.

Para la querella, la gravedad de los hechos no se ve reflejada en la sentencia. “(Pettinato) está condenado por haber abusado de una menor, por generar un incendio que puso en riesgo a un edificio y mató a una persona. Creemos que no es suficiente, más en las condiciones en que murió Melchor”, sostuvo Seoane.

La estrategia de la familia ahora está puesta en la instancia de revisión. Según indicaron a este medio, una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo, la querella avanzará con un recurso ante la Cámara de Casación, en busca de una pena mayor y una recalificación del delito.

Felipe Pettinato se negó a dar sus últimas palabras en el juicio en su contra

El juicio empezó el 23 de febrero y se extendió durante seis audiencias (tres de alegatos), hasta la séptima en la que se conoció la sentencia.

Pettinato no habló en ninguna oportunidad. Pettinato eligió el silencio en todas las instancias del proceso. No declaró durante la investigación ni en el juicio, y este lunes, cuando se le ofreció la posibilidad de decir sus últimas palabras, se limitó a responder: “No, muchas gracias, no voy a decir nada antes del veredicto”.

Entre los conectados a la sala digital estuvieron su padre, Roberto Pettinato, y su hermana, Tamara Pettinato. También siguió la audiencia el diputado José Glinski, pareja de Tamara, quien ya había estado presente en instancias anteriores.

El tribunal, además, le impuso la obligación de continuar con sus tratamientos por adicciones y fijar domicilio.

La sentencia se dictó en concurso real con una condena previa de nueve meses en suspenso por abuso de una menor. En total, recibió tres años de prisión en suspenso por la muerte de Rodrigo y el abuso simple de una joven de 15 años.

Según se dispuso, Pettinato también deberá aportar una muestra genética para su incorporación al Registro de Abusadores.

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