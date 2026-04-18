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Tras la renuncia de Mascherano, el Inter Miami de Messi visitará a Colorado Rapids por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas jugarán en el Empower Field at Mile High desde las 17:30. Transmitirá Apple TV

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El Inter Miami de Messi visitará a Colorado Rapids (Sam Navarro-USA TODAY Sports)
El Inter Miami de Messi visitará a Colorado Rapids (Sam Navarro-USA TODAY Sports)
                                                 

Tras la renuncia de Javier Mascherano como entrenador, el Inter Miami, con Lionel Messi como estandarte, visitará a Colorado Rapids por la octava jornada de la Major League Soccer (MLS). El encuentro tendrá lugar en el Empower Field at Mile High, de Denver y comenzará a las 17:30 (hora de Argentina). La transmisión correrá por cuenta de la plataforma de streaming Apple TV.

El ciclo de Mascherano, que se inició en enero de 2024 junto a un cuerpo técnico completamente renovado, deja espacio al cordobés Guillermo Hoyos, quien asumirá la dirección técnica de manera inmediata. Con 62 años y una trayectoria de más de dos décadas como entrenador y director deportivo, Hoyos ha trabajado en clubes y selecciones de Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre, y acumula experiencia en el desarrollo juvenil, destacándose su labor en el FC Barcelona.

En su primera y única temporada completa al frente del Inter Miami, Mascherano condujo al club hacia cifras récord: durante la campaña 2025, el plantel anotó 101 goles entre la etapa regular y la postemporada, la mayor cifra alcanzada en una sola temporada en la historia de la MLS. También logró que el equipo disputara 58 partidos a lo largo de todas las competiciones, otro registro sin precedentes, y estableció una marca inédita de 20 goles en partidos de playoffs.

Bajo el mando del Jefecito, el elenco de Florida disputó la final de la Leagues Cup por segunda vez en tres participaciones y alcanzó las semifinales de la Concacaf Champions Cup. En el arranque de la temporada actual, el equipo se ubica en el tercer puesto de la Conferencia Este con 12 puntos tras siete partidos, después de igualar 2-2 ante el New York Red Bull en su última presentación de local.

Por su parte, las tres victorias obtenidas en casa permitieron al Colorado Rapids marcar 12 goles en su estadio, mientras que fuera de casa solo sumó tres puntos adicionales. Este desempeño lo sitúa en la sexta posición de la Conferencia Oeste tras un inicio de temporada irregular, con un total de 12 puntos conseguidos a partir de cuatro triunfos y tres derrotas. De todos modos, en su último juego goleó 6-2 a Houston Dynamo.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Sergio Reguilón o Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.

Colorado Rapids: Zack Steffen; Kosi Thompson, Lucas Herrington, Rob Holding; Paxten Aaronson, Hamzat Ojediran, Josh Atencio, Wayne Frederick, Dante Sealy, Rafeal Navarro, Darren Yapi. DT: Matt Wells.

Hora: 17:30

TV: Apple TV

Estadio: Empower Field at Mile High

LA TABLA DE POSICIONES DE LA TEMPORADA REGULAR DE LA MAJOR LEAGUE SOCCER

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