Premios millonarios, tecnología y prohibición de cámaras: los cambios que se esperan para Roland Garros 2026

En la edición 2025, Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en un partido de 5 sets y 5 horas y media (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El calendario ATP recibió la llegada de la temporada de polvo de ladrillo en 2026 con lo que fue el Master 1000 de Monte Carlo. Los tenistas comienzan a prepararse, luego de lo que fue la demandante seguidilla de torneos en cancha dura, para el segundo Grand Slam del año, Roland Garros. Para esta edición, desde la gerencia del torneo confirmaron una serie de cambios que van desde la organización, el premio a los deportistas y rigurosas modificaciones para resguardar la privacidad de los protagonistas.

La principal noticia gira en torno a los jugadores y su intimidad. Uno de los casos con más repercusión en el Australian Open fue el de Coco Gauff, quien luego de perder con Elina Svitolina rompió su raqueta en la zona de los vestuarios. Por esta razón, confirmaron que dejarán de mostrar lo que sucede fuera de la cancha y evitar críticas por este tipo de actitudes, habituales y propias de la frustración en el deporte de élite.

Coco Gauff defenderá el título que le arrebató a Aryna Sabalenka en París (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

Estas transformaciones surgen en un momento en el cual varias competencias discuten o emplean nuevas variables. Uno de los rumores apunta a que el ATP 250 de Buenos Aires y el 500 de Río de Janeiro, ambos realizados en arcilla, podrían modificar la superficie, como sucedió con el torneo de Acapulco hace algunos años.

Los cambios que enfrenta el Roland Garros para 2026

Aumento en los premios a los jugadores

Al igual en el Abierto de Australia, Roland Garros tendrá un incremento en las recompensas que afectará a los competidores. Se trata de un crecimiento del 9,5% con una bolsa total que alcanzará los 61,7 millones de euros (USD 72,6 millones). Esta subida representa 5,4 millones de euros (USD 6,3 millones) más respecto a la edición anterior y responde a una demanda de los jugadores por una distribución más equitativa de los ingresos generados por el torneo. Por lo tanto, la organización puso principal énfasis en que no se trate de un beneficio únicamente para los campeones, sino también para aquellos que disputen las primeras rondas.

Carlos Alcaraz, vigente campeón, buscará su tercer título en el Abierto de Francia (REUTERS/Denis Balibouse)

En los últimos años, el Abierto de Francia ha buscado ajustar su política de premios para favorecer a los participantes de todas las fases, en medio de un debate creciente sobre la necesidad de redistribuir mejor los ingresos en el tenis profesional. El torneo parisino mantiene la equidad entre las categorías masculina y femenina, y este año ha dado un paso adicional al incrementar un 12,9% el total destinado a las rondas clasificatorias y entre 6,82% y 11,54% en las tres primeras rondas del cuadro individual. Además, los premios para dobles han subido un 3,9% y para tenis en silla de ruedas y quad un 14,55%.

El reparto será el siguiente: los campeones recibirán 2,8 millones de euros cada uno (USD 3,5 millones), los subcampeones 1,4 millones de euros (USD 1,6 millones), los semifinalistas 750.000 euros (USD 882.000) y quienes disputen la primera ronda 87.000 euros (USD 102.000). No obstante, el torneo sigue estando por debajo del resto de los Grand Slam. El US Open ofreció en 2025 un fondo de USD 90 millones, Wimbledon repartió 53,5 millones de libras esterlinas (USD 72,3 millones), y el Abierto de Australia alcanzó este año los USD 80 millones.

Coco Gauff venció en tres sets a la bielorrusa (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Innovaciones tecnológicas

Una de las principales novedades, no solo en el torneo, sino en el tenis profesional, es permitir a los jugadores utilizar dispositivos portátiles conectados para recopilar datos biométricos y de rendimiento físico durante los 24 eventos que conforman el torneo, con un total de 899 partidos programados. Esta iniciativa piloto, avalada por el registro “Player Analysis Tennis” aprobado por World Tennis, proporcionará información valiosa para la gestión de la recuperación y el rendimiento de los tenistas a lo largo de la competición.

En cuanto a la comodidad y privacidad, la organización ha reforzado la prohibición de cámaras en las zonas de jugadores, asegurando que estos dispongan de un área exclusiva y libre de grabaciones, tras las críticas que suscitaron incidentes similares en otros Grand Slam. La directora del torneo, Amélie Mauresmo, subrayó que los jugadores “necesitan un área privada, algo que no cambiará”, y que “sin acceso a cámaras” se garantiza el respeto a su espacio personal fuera de la cancha.

Tras su derrota en el Australian Open, Coco Gauff rompió su raqueta contra el piso producto de la frustración (Captura de video)

Para el bienestar de los participantes, Roland-Garros ha sellado una colaboración con ALL Accor y su cadena McGallery Collection, rediseñando las salas de relajación y belleza de la pista central bajo los estándares de la hospitalidad de lujo. Todo esto responde a la voluntad expresa de escuchar las demandas de los tenistas y proporcionarles un entorno adaptado a las exigencias del deporte de élite.

Cambios para el público

Los jugadores no serán los únicos que enfrentarán modificaciones, ya que el público también deberá prestar atención a la nueva reglamentación. Durante la Semana Inaugural (del 18 al 22 de mayo), los espectadores podrán asistir a las rondas clasificatorias, presenciar entrenamientos y disfrutar del ambiente desde la apertura de puertas.

El público también contará con nuevas regulaciones y espacios para disfrutar el torneo (REUTERS/Denis Balibouse)

La pista Suzanne-Lenglen volverá a albergar los partidos más atractivos del día y se espera una asistencia récord: ya se han vendido 80.000 entradas, con una capacidad diaria ampliada a 20.000 personas. El objetivo es consolidar un evento de tres semanas en el calendario y ofrecer un entorno más abierto y accesible. Durante la semana de las finales, regresa la Tribuna Concorde en la Plaza de la Concordia, ampliada para acoger hasta 3.800 personas y más de 6.000 metros cuadrados de espacio.

Homenajes para jugadores

Para muchos tenistas, esta edición será la última de su carrera, por lo que se esperan despedidas de figuras emblemáticas que fueron protagonistas en el torneo y que cerrarán su ciclo este año. La gerencia del torneo, a través de su web oficial, confirmó la programación de varias ceremonias para homenajear a quienes disputan su última participación o han anunciado recientemente su retiro.

La ex número 4 del mundo, Caroline Garcia, recibirá un tributo el 4 de junio, entre las semifinales femeninas, en la pista Philippe-Chatrier. Garcia, que puso fin a su carrera en 2025 tras 19 temporadas en el circuito profesional, había postergado el homenaje durante su última aparición, optando por un reconocimiento diferido para esta edición.

Rafael Nadal, máximo ganador con 14 títulos, fue homenajeado en la cancha principal (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

El francés Gael Monfils, quien ha señalado que la temporada 2026 será su despedida del circuito, protagonizará un evento benéfico especial titulado “Gael y sus amigos”, previsto para el 21 de mayo en la pista central. La directora del torneo, Amélie Mauresmo, explicó que Monfils tendrá total libertad para diseñar la velada, que incluirá tenis en formato de dobles mixtos y espectáculos.

El suizo Stan Wawrinka, campeón de Roland-Garros en 2015 y tres veces ganador de torneos de Grand Slam, también recibirá un homenaje tras la que se espera sea su última presencia en el torneo. La despedida tendrá lugar después de su último partido en Porte d’Auteuil, reconociendo su extensa trayectoria y sus logros en la arcilla parisina.

Además, el 26 de mayo se celebrará el 70 aniversario de la victoria de Althea Gibson, la primera mujer de color en conquistar un título individual de Grand Slam, con una ceremonia especial en la pista Philippe-Chatrier.