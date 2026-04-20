Encontraron muerto a un profesor brasileño que estaba desaparecido desde hace una semana en CABA

Encontraron muerto a un profesor brasileño que estaba desaparecido hace una semana en Capital Federal

La Policía de la Ciudad informó que en las últimas horas se identificó el cuerpo de Danilo Neves Pereira, un profesor de inglés brasileño que estaba viviendo en la Ciudad de Buenos Aires y era intensamente buscado por su familia y amigos desde hacía una semana.

La denuncia la realizó un amigo del hombre de 35 años ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 17, que dio intervención a la División Búsqueda de Personas de la fuerza porteña. El último contacto que había tenido con la víctima había sido el martes 14 de abril, donde señaló que se encontraba en su departamento en la Avenida de Mayo al 700, en el centro de la Ciudad.

Finalmente, según informaron fuentes oficiales a Infobae, el ciudadano brasileño falleció el último 15 de abril en el hospital Ramos Mejía por una decompensación psicotrópica. El cuerpo se encontraba como NN en la morgue del nosocomio y fue identificado por las autoridades.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, por el momento no se reportó ningún hecho de inseguridad, sino que se trata de un episodio de índole privada. Sin embargo, sigue abierta la investigación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17.

Quién era el profesor brasileño que encontraron muerto

Danilo Neves Pereira, originario de Brasil, contaba con una sólida formación académica y una reconocida trayectoria profesional. Se había graduado en el curso de Letras de la Universidad Federal de Goiás (UFG) y poseía un máster de la misma casa de estudios. Durante 12 años, impartió clases en el Centro de Idiomas de la universidad.

Danilo Neves Pereira, de 35 años, era profesor de inglés y estaba viviendo en Buenos Aires

Desde hacía seis meses, Pereira había decidido radicarse en la capital argentina, en busca de nuevas oportunidades laborales y personales. Según relató a un medio brasileño Diego Machado, amigo del profesor desde 2008, el docente “acababa de conseguir un trabajo permanente en la cultura inglesa, además de dar tutoría”. Machado destacó que su amigo era “extremadamente responsable” y “fácil de hacer amigos”, además de estar “financieramente organizado”.

La desaparición de Pereira se produjo el martes 14 de abril, cuando mantuvo su último intercambio por WhatsApp con allegados. En ese mensaje, compartió la ubicación de una persona que había conocido a través de una aplicación de relaciones. Desde ese momento, no volvió a responder llamadas ni mensajes, lo que encendió las alarmas entre sus conocidos.

Uno de los amigos consultados por el medio Jornal Opção, que prefirió no ser identificado, expresó su preocupación por la información contradictoria recibida durante la búsqueda. Relató que la policía acudió al departamento de Danilo con una orden judicial, pero el portero del edificio informó que el docente ya no residía allí. “Me parece muy extraña esta información, porque Danilo no me dijo nada y yo siempre hablaba con él”, afirmó.

Mientras tanto, familiares y amigos continuaron difundiendo imágenes y datos personales de Pereira en redes sociales, solicitando la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato sobre su paradero. La comunidad universitaria de Goiás y el entorno educativo en Buenos Aires también se sumaron al pedido de información.

El mensaje de despedida del Colectivo Drag de Goiás

En el entorno del docente, las muestras de pesar se multiplicaron. El colectivo drag de Goiás, del que Pereira formaba parte bajo el nombre artístico de ZELDA, publicó un mensaje en sus redes: “Siempre agudos en sus actuaciones que trajeron mucha cultura brasileña y usaron arte de arrastre para hacer política. ¡Ese fue el icónico ZELDA! Y así es como te recordaremos, como nuestro Guiás BombShell. ¡Descansa en el poder, amigo mío! ✊🏼”.

Hasta el momento, la investigación no arrojó elementos que permitan vincular la muerte con hechos delictivos. La causa quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 17, que continuará con la recopilación de pruebas y testimonios para cerrar el expediente.

La familia, mientras tanto, se encuentra abocada a los trámites de repatriación y a gestionar la despedida en Brasil, acompañados por el consulado y por la comunidad que siguió el caso desde el inicio. Las autoridades reiteraron que los canales oficiales están abiertos para brindar información y contención a los allegados del docente.