El video que muestra el error de un mecánico de Alpine que derivó en la sanción a Colapinto en el GP de Australia de F1

*El error del mecánico de Alpine en la grilla de partida

Un error de Alpine perjudicó a Franco Colapinto antes del inicio del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, carrera que abrió el campeonato. Esto generó una sanción del pase y siga que perjudicó al piloto argentino de 22 años, que pese a ello cumplió con una buena tarea en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne.

“Me pusieron un Stop and Go, es una locura”, afirmó. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, dijo Colapinto luego de la carrera.

El hecho fue antes de la vuelta previa, cuando un mecánico de Alpine miró dos veces su reloj y movió el auto de Colapinto hacia atrás porque entendió que el coche estaba mal ubicado en el cajón de largada. El integrante del equipo francés lo hizo delante de un veedor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se encontró parado al lado del muro de los boxes.

Luego de la largada en la que Colapinto tuvo una maniobra a puro reflejo para evitar el impacto contra el Racing Bulls de Liam Lawson, la Dirección de Carrera informó que el piloto bonaerense estaba bajo investigación por una infracción previa a la partida. Más tarde se conoció el diálogo por radio entre Franco y su ingeniero, Stuart Barlow, quien le dijo que fue por un mal procedimiento del equipo por la “línea de salida”.

Franco cumplió con el pase y siga que lo complicó en el comienzo de la competencia, en la que largó con neumáticos duros y su administración le permitió realizar su única parada para cambiar gomas en la vuelta 48ª. Luego giró con gomas blandas.

*Así fue la carrera de Colapinto en el GP de Australia

El corredor de Pilar terminó en el puesto 14º en Melbourne a bordo del Alpine A526. “Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tener un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante", aseveró Franco.

Cabe recordar que por primera vez desde que debutó en la F1, Colapinto pudo hacer una pretemporada y esto lo puso en igualdad de condiciones contra sus rivales en cuanto a nivel de competencia. Franco comenzó su primer campeonato completo luego de su estreno absoluto el 1 de septiembre de 2024 de la mano de Williams en Monza, Italia, y de su presentación con Alpine el 18 de mayo de 2025, en el mismo país, pero en Imola.

La apertura de la temporada tuvo el triunfo de George Russell, que lideró el 1-2 de Mercedes delante de Kimi Antonelli. El podio lo completó Charles Leclerc, que se lució con la Ferrari en el arranque ya que desde la cuarta colocación llegó como líder a la primera curva, aunque después de las primeras vueltas fue superado por los competidores del equipo germano.

En tanto que el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, pudo cosechar un punto al completar el top diez. El próximo fin de semana se llevará a cabo la segunda fecha y será con el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái.

*La palabra de Colapinto tras la carrera en Australia