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Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” tendrá una exigente visita en Buenos Aires, buscando la victoria que le permita terminar como líder en la tabla de posiciones

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Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscará cerrar la campaña con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol-@Argentina/X
Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscará cerrar la campaña con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol-@Argentina/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Argentina y Colombia por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

13:06 hsHoy

Convocadas de la selección Argentina para la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Grupo de jugadoras del cuadro argentino para la triple fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmeboi-crédito AFA
Grupo de jugadoras del cuadro argentino para la triple fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmeboi-crédito AFA
  • Solana Pereyra (San Lorenzo)
  • Florencia Bonsegundo (Sporting Club)
  • Aldana Cometti (Bay FC)
  • Kishi Núñez (Boca Juniors)
  • Camila Duarte (River Plate)
  • Justina Morcillo (Dux Logroño)
  • Agostina Holzheier (Racing Club)
  • liana Stábile (Gimnasia y Esgrima de La Plata)
  • Vanina Preininger (São Paulo)
  • Catalina Roggerone (Belgrano)
  • Maricel Pereyra (São Paulo)
  • Sophia Braun (Spokane Zephyr)
  • Sofía Rodríguez (Basilea FC)
  • Daiana Falfán (Dux Logroño)
  • Annika Paz (Inter de Milán)
  • Martína del Trecco (Bragantino)
  • Margarita Giménez (Dux Logroño)
  • Agustina Vargas (Talleres)
  • Lara Esponda (River Plate)
  • Paulina Gramaglia (CD Tenerife)
  • Abigaíl Chaves (FC Nuremberg)
  • Catalina Ongaro (Dux Logroño)
  • Adriana Sachs (Racing Club)
  • Francisca Altgelt (River Plate)
  • Milagros Martín (Dux Logroño)
12:47 hsHoy

Convocadas de la selección Colombia Femenina

Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Ana María Guzmán– Palmeiras (Brasil)
  • Carolina Arias – América de Cali (Colombia)
  • Catalna Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (Francia)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Daniela Caracas– R.C.D. Espanyol (España)
  • Daniela Montoya – Gremio (Brasil)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Gisela Robledo– Corinthians (Brasil)
  • Greicy Landazury – Palmeiras (Brasil)
  • Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (México)
  • Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Estados Unidos)
  • Katherine Tapia– Palmeiras (Brasil)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)
  • Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Linda Caicedo– Real Madrid (España)
  • Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Manuela Pavi – Toluca F.C. (México)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)
  • Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (Francia)
  • Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)
  • Wendy Bonilla – Pumas (México)
  • Maithe López  – Vancouver Rise F.C. (Estados Unidos)
12:25 hsHoy

Argentina vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la Liga de Naciones Femenina

La Tricolor dirigida por Ángelo Marsiglia buscará cerrar de gran forma su participación cuando visite a la Albiceleste en Buenos Aires

La Tricolor buscará sellar su triple fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
La Tricolor buscará sellar su triple fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El cierre de la Liga de Naciones Femenina Conmebol llega para la selección Colombia, y las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán un duro reto en Buenos Aires.

Leer la nota completa
11:51 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Liga de Naciones Femenina
Argentina y Colombia se juegan el liderato de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, camino al Mundial de la FIFA Brasil 2027- crédito Conmebol
  1. Argentina: 13 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  2. Colombia: 13 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  3. Venezuela:; 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  4. Chile: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  5. Paraguay: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  6. Perú: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  7. Ecuador: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  8. Uruguay: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  9. Bolivia: 1 punto - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -18)
11:44 hsHoy

Las “Cafeteras” jugarán en Buenos Aires ante la “Albiceleste”

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscará cerrar la campaña con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol-@Argentina/X
Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscará cerrar la campaña con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol-@Argentina/X

El partido se jugará el 18 de abril de 2026 a partir de las 6:00 p .m. (hora de Colombia) en el estadio Néstor Díaz Pérez de Ciudad de Lanús, y se podrá ver a través del Gol Caracol, RCN Deportes, como también en las aplicaciones de Ditu y el canal RCN, además en sus canales de YouTube.

La árbitra del partido será la ecuatoriana Emikar Calderas, mientras que en el VAR estará acompañada por su compatriota Stefani Escobar.

El 14 de abril de 2026, Argentina derrotó a Venezuela por 2-1 en el estadio Metropolitano de Cabudare (Lara), Barquisimeto con los goles de Agostina Holzheier al minuto 7 y de Florencia Bonsegundo al 57 de partido.

El descuento de Venezuela llegó por medio de Bárbara Olivieri al minuto 87.

Por su parte, la selección Colombia derrotó el mismo día en el estadio Pascual Guerrero de Cali a Chile por 2-0, con los goles de Linda Caicedo al minuto 14 y de Manuela Vanegas desde el tiro punto penal al 90+6.

El último partido que jugaron ambas selecciones nacionales fue el 4 de marzo de 2026. En esa oportunidad, Colombia ganó por 1-0 ante Argentina en la She Believes Cup con el gol de Linda Caicedo al 64 de partido.

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