Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Convocadas de la selección Argentina para la Liga de Naciones Femenina Conmebol

El cierre de la Liga de Naciones Femenina Conmebol llega para la selección Colombia, y las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán un duro reto en Buenos Aires.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

11:44 hs

Las “Cafeteras” jugarán en Buenos Aires ante la “Albiceleste”

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscará cerrar la campaña con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol-@Argentina/X

El partido se jugará el 18 de abril de 2026 a partir de las 6:00 p .m. (hora de Colombia) en el estadio Néstor Díaz Pérez de Ciudad de Lanús, y se podrá ver a través del Gol Caracol, RCN Deportes, como también en las aplicaciones de Ditu y el canal RCN, además en sus canales de YouTube.

La árbitra del partido será la ecuatoriana Emikar Calderas, mientras que en el VAR estará acompañada por su compatriota Stefani Escobar.

El 14 de abril de 2026, Argentina derrotó a Venezuela por 2-1 en el estadio Metropolitano de Cabudare (Lara), Barquisimeto con los goles de Agostina Holzheier al minuto 7 y de Florencia Bonsegundo al 57 de partido.

El descuento de Venezuela llegó por medio de Bárbara Olivieri al minuto 87.

Por su parte, la selección Colombia derrotó el mismo día en el estadio Pascual Guerrero de Cali a Chile por 2-0, con los goles de Linda Caicedo al minuto 14 y de Manuela Vanegas desde el tiro punto penal al 90+6.