Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

Chacho Coudet ganó sus primeros cuatro partidos como entrenador de River Plate (Fotobaires)

El arribo de Eduardo Coudet marcó un punto de inflexión en el año 2026 de River Plate. El Millonario venció de manera contundente por 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura y alcanzó su cuarta victoria consecutiva desde que el Chacho tomó el rumbo del equipo. Desde la salida de Marcelo Gallardo, el cuadro de Núñez sumó 13 puntos sobre 15 posibles y se consolidó como el escolta de la zona B y de la Tabla Anual.

La temporada de River comenzó con el final del segundo ciclo del Muñeco en el banco de suplentes. Luego de los triunfos contra Barracas Central y Gimnasia La Plata y un empate contra Rosario Central en Arroyito, la dura derrota por 4-1 contra Tigre en el Monumental cortó con el inicio positivo. A la caída contra el Matador se sumaron otras dos por 1-0 contra Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield.

Con 13 derrotas en los últimos 20 partidos oficiales, Gallardo tomó la decisión de dar un paso al costado y marcharse de la institución con números notablemente diferentes a su primera etapa: en 85 encuentros, River sumó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Con una inversión de USD 87,5 millones en 20 refuerzos repartidos en cuatro mercados, no ganó ningún título —levantó 14 en su primer ciclo—. El entrenador se despidió del club en el triunfo por 3-1 frente a Banfield en medio de un ambiente caldeado en el Monumental.

Luego de la igualdad por 1-1 contra Independiente Rivadavia con Marcelo Escudero en el banco de suplentes, el Chacho Coudet debutó como director técnico de River con una victoria por 2-1 contra Huracán en Parque Patricios. Sin tiempo de preparación, el equipo continuó en alza y ganó los siguientes dos partidos contra Sarmiento de Junín (2-0) y Estudiantes de Río Cuarto (0-2).

“En River está la exigencia. Hay que jugar bien al fútbol. Todos los partidos hay que ganar. Todos los partidos hay que jugar bien al fútbol. En algún momento te toca que la exigencia te pegue en el hombro. Es trabajo, humildad. Este grupo puede jugar muy bien al fútbol”, argumentó el Chacho Coudet en la conferencia de prensa posterior al triunfo contra el Pirata.

Los números del segundo ciclo de Gallardo no fueron los esperados: en 85 encuentros, River sumó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Además, acumuló una racha de 13 caídas en 20 encuentros oficiales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Eduardo Coudet aprovechó la fecha FIFA de marzo para realizar una mini pretemporada en el predio de Cardales, en lo que fueron las primeras semanas de entrenamientos fuertes desde que arribó a Núñez. “Fue muy duro. Fue exigente. Teníamos que prepararnos bien”, comentó Facundo Colidio luego del duelo contra Belgrano.

El trabajo dio sus frutos y se vio un equipo considerablemente más fluido contra el Pirata. A diferencia del juego directo que implementó el Muñeco Gallardo en su último ciclo, River monopolizó la posesión de la pelota con una superioridad notable y una salida por abajo más elaborada, algo que ya se había visto en los primeros partidos del Chacho.

Exceptuando el duelo contra Estudiantes de Río Cuarto, el Millonario logró conectar buenas asociaciones de pases entre sus futbolistas. Todo esto derivó en más situaciones de peligro sobre el arco rival, una mejora futbolística, más aproximación entre sus protagonistas con un equipo corto y solamente un gol en contra en cuatro partidos.

La intención se consolidó en el enfrentamiento contra Belgrano, al punto de que el Millonario terminó con un 66% de la posesión del balón a favor. Además de una zaga central que se asentó en la mitad de la cancha, en la zona ofensiva florecieron claras conexiones: Colidio se volcó constantemente sobre la izquierda para conectar con Ian Subiabre y Matías Viña, mientras que Sebastián Driussi hizo lo propio sobre el costado derecho para encontrarse con Fausto Vera y Fabricio Bustos. Tomás Galván, quien fue la figura con dos goles, fue el nexo en la zona central del ataque, con Aníbal Moreno como el dueño de la mitad de la cancha en la fase defensiva.

No obstante, se destacó la constante movilidad de los jugadores y un enroque constante de posiciones, algo que también se supo ver en ciertos lapsos del primer ciclo de Marcelo Gallardo. El inicio con cuatro victorias consecutivas desde la irrupción del Chacho Coudet fue trascendental en las posiciones: escaló hasta la segunda posición de la zona B y es el escolta en la tabla anual con 23 unidades. El único club que lo supera es Independiente Rivadavia, que suma 26 puntos.

*El compacto de la victoria por 3-0 de River sobre Belgrano

“Es muy importante la competencia interna. Eso es lo que va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, indiferentemente de quién haga los goles, que podamos ir creciendo. Hoy lo que vimos fue una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos”, destacó el Chacho Coudet en conferencia de prensa.

Inmediatamente, subrayó el exigente trabajo que realizaron en la mini pretemporada y al cambio de actitud en los jugadores: “Tuvimos 15 días de trabajo. Nos vinieron bien. Hay que seguir creciendo. Yo no le regalo nada a nadie. Todo el mundo se gana lo que consigue. Hay que seguir trabajando. Intentamos entrenar como jugamos. Se ha visto una diferencia desde lo físico. No pasa por estar mejor físicamente, sino porque cuando estás más fresco de la cabeza podés reaccionar. Necesitamos esa parte física para poner jugadores de buen pie”.

Con cuatro victorias consecutivas desde su arribo, el River del Chacho Coudet tendrá un cargado calendario en abril en el que iniciará su camino de manera internacional. El próximo miércoles debutará en la Copa Sudamericana en Bolivia contra Blooming y el fin de semana visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Luego de recibir a Carabobo de Venezuela, el Millonario deberá afrontar el Superclásico contra Boca Juniors el domingo 19 de abril.