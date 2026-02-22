River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
A qué hora jugarán Vélez-River:
El partido, que se pondrá en marcha a las 19.15, se disputará en el estadio José Amalfitani. Con el arbitraje de Darío Herrera, el duelo se verá por ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Vélez Sarsfield y River Plate por la fecha 6 del Torneo Apertura.