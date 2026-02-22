River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Vélez Sarsfield y River Plate por la fecha 6 del Torneo Apertura .

El partido, que se pondrá en marcha a las 19.15, se disputará en el estadio José Amalfitani. Con el arbitraje de Darío Herrera, el duelo se verá por ESPN Premium .

Últimas noticias

