River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

El equipo de Marcelo Gallardo viene de dos derrotas consecutivas y buscará cortar la mala racha en su visita a Liniers. Transmite ESPN Premium desde las 19.15

15:33 hsHoy

Posibles formaciones:

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

15:30 hsHoy

A qué hora jugarán Vélez-River:

El partido, que se pondrá en marcha a las 19.15, se disputará en el estadio José Amalfitani. Con el arbitraje de Darío Herrera, el duelo se verá por ESPN Premium.

15:28 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Vélez Sarsfield y River Plate por la fecha 6 del Torneo Apertura.

Guillermo junto a Gallardo (FOTOBAIRES)

River PlateVélez SarsfieldMarcelo GallardoGuillermo BarrosSchelottoTorneo AperturaLiga Profesional de Fútbol

