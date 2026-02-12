River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

¡Bienvenidos a la previa del partido entre Argentinos Juniors y River por la quinta jornada del Torneo Apertura!

El Bicho de La Paternal y el Millonario se cruzarán por la Zona B con el objetivo de sumar de a tres para acomodarse en la tabla. Los de Marcelo Gallardo llegan tras la goleada en contra en el Monumental ante Tigre y necesitan recuperar la confianza. El elenco de Nicolás Diez cosechó un triunfo y un empate en condición de local. Desde las 21:15, en el estadio Diego Armando Maradona, dirigirá Andrés Merlos y televisará TNT Sports.

