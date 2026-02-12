Deportes

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Chocarán en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:15. Televisará TNT Sports

12:14 hsHoy

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

12:07 hsHoy

Se levanta el telón de la Fecha 5 del campeonato:

El Bicho de La Paternal y el Millonario se cruzarán por la Zona B con el objetivo de sumar de a tres para acomodarse en la tabla. Los de Marcelo Gallardo llegan tras la goleada en contra en el Monumental ante Tigre y necesitan recuperar la confianza. El elenco de Nicolás Diez cosechó un triunfo y un empate en condición de local. Desde las 21:15, en el estadio Diego Armando Maradona, dirigirá Andrés Merlos y televisará TNT Sports.

12:05 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa del partido entre Argentinos Juniors y River por la quinta jornada del Torneo Apertura!

Juan Fernando Quintero, vistiendo la camiseta de River Plate, celebra eufóricamente junto a jugadores de Argentinos Juniors que festejan un gol en un intenso partido de fútbol argentino.

