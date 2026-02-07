River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol por la señal ESPN Premium
20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
19.00 Venezuela, Bolivia
18.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
17.00 México
El Millonario inició de buena forma el torneo y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia, único equipo en ostentar puntaje ideal. Los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciaron su camino superando a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego empataron ante Rosario Central.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.
El Millonario y el Matador se verán las caras este sábado 7 de febrero, desde las 20, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Sebastián Zunino, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Bryan Ferreyra.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Tigre, correspondiente a la fecha 4 de la zona B del Torneo Apertura.