River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El Millonario, que intentará llegar a la punta del grupo, tendrá un duro compromiso ante el Matador. Desde las 20, en el Monumental

Horario y dónde ver River Plate-Tigre:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol por la señal ESPN Premium

20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

19.00 Venezuela, Bolivia

18.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

17.00 México

12:00 hsHoy

Convocados River Plate:

La lista oficial de jugadores convocados por el DT Marcelo Gallardo para el próximo partido de River Plate contra Tigre ha sido publicada (@RiverPlate)
11:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario inició de buena forma el torneo y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia, único equipo en ostentar puntaje ideal. Los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciaron su camino superando a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego empataron ante Rosario Central.

11:00 hsHoy

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

10:50 hsHoy

El Millonario y el Matador se verán las caras este sábado 7 de febrero, desde las 20, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Sebastián Zunino, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Bryan Ferreyra.

10:40 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Tigre, correspondiente a la fecha 4 de la zona B del Torneo Apertura.

River Plate recibirá a Tigre en el Monumental por la cuarta jornada del Torneo Apertura

