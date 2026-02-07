River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Tigre, correspondiente a la fecha 4 de la zona B del Torneo Apertura.

El Millonario y el Matador se verán las caras este sábado 7 de febrero, desde las 20, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Sebastián Zunino, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Bryan Ferreyra.

El Millonario inició de buena forma el torneo y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia, único equipo en ostentar puntaje ideal. Los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciaron su camino superando a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego empataron ante Rosario Central.

Últimas noticias

