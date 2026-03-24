La mini pretemporada de River Plate que diseñó el Chacho Coudet en el búnker de la era Marcelo Gallardo

Eduardo Coudet dispuso de realizar una mini pretemporada en Cardales, aprovechando el parate por la Fecha FIFA

Si bien el ciclo de Eduardo Coudet comenzó de manera perfecta en River Plate (tres victorias en igual cantidad de presentaciones -Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto-), el director técnico no quiere dejar detalles librados al azar y dispuso una minipretemporada de tres días en Cardales para potenciar la cohesión del plantel y ajustar detalles tácticos antes de una seguidilla de compromisos clave. El parate por la fecha FIFA le permitió al entrenador otorgar, por primera vez desde su llegada, dos jornadas de descanso consecutivas a sus dirigidos (lunes y martes), un gesto inusual en el ciclo actual que responde tanto al desgaste físico como a la necesidad de fortalecer vínculos internos.

El plantel millonario regresará a la actividad este miércoles, pero no lo hará en las instalaciones habituales del River Camp ni en el estadio Monumental. La preparación se trasladará al complejo de Cardales, un sitio emblemático para la institución y frecuentemente utilizado durante la etapa de Marcelo Gallardo para momentos estratégicos de la temporada. La agenda incluye dos días de doble turno de entrenamientos, con el objetivo de optimizar el tiempo disponible antes de retomar la competencia oficial.

La decisión de Coudet apunta a aprovechar el receso internacional no solo desde el plano físico, sino también en la consolidación de aspectos futbolísticos que el equipo aún busca afianzar. Si bien River Plate consiguió tres triunfos consecutivos, el rendimiento exhibido ante Estudiantes de Río Cuarto dejó dudas, según reconoció el propio entrenador, quien calificó ese encuentro como “malísimo” en conferencia de prensa. “Los voy a dejar disfrutar a los muchachos un par de días que hace mucho no tienen un buen descanso”, explicó el técnico tras el último partido disputado en Córdoba.

Eduardo Coudet buscará profundizar su método de trabajo y mejorar el aspecto físico

Durante el período de concentración, Coudet buscará profundizar el conocimiento del grupo y transmitir lineamientos que permitan mejorar la confianza y la dinámica colectiva. El plantel permanecerá aislado de las distracciones externas, en un entorno que históricamente ha funcionado como punto de inflexión para el club en etapas de definición. El viernes, tras el entrenamiento matutino, los futbolistas quedarán liberados hasta el sábado, cuando se trasladarán al River Camp para continuar con la puesta a punto.

El calendario del conjunto de Núñez se intensificará a partir del domingo 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental por el Torneo Apertura. Cuatro días más tarde, el equipo debutará en la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia, lo que marcará el inicio de una seguidilla de partidos que incluirá el superclásico ante Boca Juniors el 19 de abril. Este tramo del calendario obligará a gestionar recursos y mantener elevados niveles de concentración, ya que la doble competencia y la cercanía de los compromisos exigen máxima preparación.

No obstante, al retomarse mañana los entrenamientos en Cardales, Eduardo Coudet enfrentará un escenario con varias ausencias significativas en el plantel de River Plate. En total, serán ocho los jugadores que no estarán disponibles para la preparación, entre convocados a selecciones nacionales y lesionados.

Las ausencias recientes incluyen la convocatoria de Lucas Martínez Quarta a la Selección Argentina, tras el llamado de Lionel Scaloni, y la de Matías Viña a la selección de Uruguay, a pedido de Marcelo Bielsa, para disputar amistosos internacionales. A estos se suma Marcos Acuña, que deberá cumplir una fecha de suspensión luego de alcanzar el límite de tarjetas amarillas contra Estudiantes de Río Cuarto. Además, el Huevo tampoco estará en la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia, debido a que arrastra una sanción frente Palmeiras en la Libertadores del año pasado.

En el grupo de futbolistas afectados por compromisos internacionales se encuentran Kendry Páez, convocado por Ecuador, y Juan Fernando Quintero junto a Kevin Castaño, llamados por la Selección Colombia. Además, Ian Subiabre se sumó a la delegación de la Selección Argentina Sub-20, completando así la lista de jugadores que estarán ausentes por obligaciones con sus seleccionados.

A las convocatorias internacionales se suma la baja de Gonzalo Montiel, quien sufrió una lesión de grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda. De este modo, el lateral fue desafectado por Scaloni de la selección argentina para los amistosos.

Este panorama obliga a Coudet a reorganizar la planificación de los entrenamientos en Cardales, con un grupo reducido y la necesidad de buscar variantes tácticas ante la ausencia de varios titulares. El cuerpo técnico deberá optimizar el trabajo con los futbolistas disponibles, priorizando la recuperación física y con la intención de inculcar su estilo de juego.