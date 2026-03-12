En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Huracán y River Plate, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura.

El Globo y el Millonario se verán las caras este jueves 12 de marzo, desde las 21.30, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Agustín Méndez. El encargado del VAR será Sebastián Habib y el del AVAR será Gerardo Lencina.

El Globo, que finalmente podrá tener público, aunque con aforo reducido, buscará un triunfo ante River Plate que le permita asentarse en zona de playoffs. Los de Diego Martínez vienen de superar 3-1 a Belgrano de Córdoba en la jornada anterior.

