En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal TNT Sports
21.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
20.30 Venezuela y Bolivia
19.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
18.30 México
El Globo, que finalmente podrá tener público, aunque con aforo reducido, buscará un triunfo ante River Plate que le permita asentarse en zona de playoffs. Los de Diego Martínez vienen de superar 3-1 a Belgrano de Córdoba en la jornada anterior.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
El Globo y el Millonario se verán las caras este jueves 12 de marzo, desde las 21.30, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Agustín Méndez. El encargado del VAR será Sebastián Habib y el del AVAR será Gerardo Lencina.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Huracán y River Plate, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura.