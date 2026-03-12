Deportes

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Millonario, con nuevo entrenador, buscará escalar posiciones dentro de la Zona B en su visita a Parque Patricios. Desde las 21.30, por TNT Sports

Horario y dónde ver Huracán-River Plate:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal TNT Sports

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

20.30 Venezuela y Bolivia

19.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

18.30 México

11:30 hsHoy

¿Cómo llega Huracán?

El Globo, que finalmente podrá tener público, aunque con aforo reducido, buscará un triunfo ante River Plate que le permita asentarse en zona de playoffs. Los de Diego Martínez vienen de superar 3-1 a Belgrano de Córdoba en la jornada anterior.

11:02 hsHoy

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

10:52 hsHoy

El Globo y el Millonario se verán las caras este jueves 12 de marzo, desde las 21.30, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Agustín Méndez. El encargado del VAR será Sebastián Habib y el del AVAR será Gerardo Lencina.

10:40 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Huracán y River Plate, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura.

