En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal TNT Sports

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Banfield, correspondiente a la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura.

El Millonario y el Taladro se verán las caras este jueves 26 de febrero, desde las 19.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Hugo Párez. El encargado del VAR será Ariel Penel y el del AVAR será Diego Verlota.

El Millonario, si bien logró avanzar de ronda en la Copa Argentina tras vencer de manera ajustada a Ciudad de Bolívar, acumula tres derrotas en fila en el Torneo Apertura (Tigre, Argentinos Juniors y Vélez), lo que provocó la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. Los de Núñez figuran en el puesto 11 con solamente 7 puntos.

El Taladro viene de golear 3-0 a Newell’s y cortó una seguidilla de dos caídas en fila. Los dirigidos por Pedro Troglio figuran en el noveno lugar de la Zona B con 7 unidades, a solo un punto de ingresar a la zona de playoffs.

