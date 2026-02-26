Deportes

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Millonario, en el último partido del Muñeco como DT, recibirá al Taladro en el Monumental. Desde las 19.30, por TNT Sports

Guardar

Horario y dónde ver River Plate-Banfield:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal TNT Sports

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

20.30 Venezuela y Bolivia

19.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

18.30 México

11:30 hsHoy

Convocados Banfield:

La imagen muestra la nómina
La imagen muestra la nómina oficial de jugadores de Club Atlético Banfield, incluyendo a Nicolás Meriano, convocados para el partido de la Liga Profesional de Fútbol contra River Plate en el Estadio Más Monumental. (X)
11:00 hsHoy

¿Cómo llega Banfield?

El Taladro viene de golear 3-0 a Newell’s y cortó una seguidilla de dos caídas en fila. Los dirigidos por Pedro Troglio figuran en el noveno lugar de la Zona B con 7 unidades, a solo un punto de ingresar a la zona de playoffs.

10:30 hsHoy

Convocados River Plate:

El Club Atlético River Plate
El Club Atlético River Plate publicó la lista oficial de jugadores convocados por el DT Marcelo Gallardo para su partido contra Banfield. (X)
10:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, si bien logró avanzar de ronda en la Copa Argentina tras vencer de manera ajustada a Ciudad de Bolívar, acumula tres derrotas en fila en el Torneo Apertura (Tigre, Argentinos Juniors y Vélez), lo que provocó la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. Los de Núñez figuran en el puesto 11 con solamente 7 puntos.

09:46 hsHoy

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrota. DT: Pedro Troglio.

09:30 hsHoy

El Millonario y el Taladro se verán las caras este jueves 26 de febrero, desde las 19.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Hugo Párez. El encargado del VAR será Ariel Penel y el del AVAR será Diego Verlota.

09:15 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Banfield, correspondiente a la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura.

River Plate recibe a Banfield
River Plate recibe a Banfield en el último partido de Gallardo como DT

Temas Relacionados

River PlateBanfieldMarcelo GallardoTorneo AperturaLiga Profesional

Últimas noticias

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate, que se impuso por 1-0 en la ida, intentará hacer historia en el Maracaná ante el Mengao. Desde las 21.30, por ESPN y Disney+

Lanús y Flamengo definirán en

Cristiano Ronaldo se convirtió en el nuevo dueño de un club de fútbol en España

El astro portugués concretó la compra del 25 por ciento de las acciones del UD Almería, que busca volver a la primera división

Cristiano Ronaldo se convirtió en

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

La Justicia continúa investigando el origen de la interna entre ambos bandos. El hombre fue detenido en la intersección de las calles Arturo Orgaz y La Rioja

El Gobierno prohibió el ingreso

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

Ayuda a los comisarios deportivos a detectar las infracciones de los pilotos: cómo funciona

“Cada auto, todas las curvas”:

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

El entrenador cierra su segundo ciclo al frente del equipo muy cuestionado y sin títulos, pero deja una profunda transformación en la estructura y la mentalidad del conjunto millonario

El último partido de Gallardo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tip de ortografía del día:

Tip de ortografía del día: teriano, adaptación de therian

Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Los contratos de Gobierno a Gobierno y el financiamiento de obras públicas

El thriller conspirativo de Paradise se reinventa, de la soledad del refugio al caos exterior: alianzas, secretos y una protagonista inesperada

Lo que separa a las organizaciones que se transforman de las que solo hablan de transformarse

INFOBAE AMÉRICA

El thriller conspirativo de Paradise

El thriller conspirativo de Paradise se reinventa, de la soledad del refugio al caos exterior: alianzas, secretos y una protagonista inesperada

Los homenajes a Jesse Jackson inician en Chicago con tributos nacionales

Sequía en Uruguay: productores señalan que los cultivos de maíz y soja tuvieron grandes pérdidas antes de las medidas

El adiós de Outlander: Disney+ anuncia el esperado estreno de la octava y última temporada

Estafa de Conexión Ganadera en Uruguay: qué dijo la hija de un imputado sobre sus giros por 16 millones de dólares al exterior

DEPORTES

Lanús y Flamengo definirán en

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Cristiano Ronaldo se convirtió en el nuevo dueño de un club de fútbol en España

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez