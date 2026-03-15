En el primer partido de Coudet en el Monumental, River recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega River Plate?
El flamante ciclo de Eduardo Chacho Coudet como entrenador del Millonario inició con una victoria en Parque Patricios por 2-1 contra Huracán. Los goles de la victoria fueron obra de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que Facundo Colidio fue expulsado. El triunfo le permitió al cuadro de Núñez acomodarse en la tabla de posiciones: escaló al quinto puesto de la zona B con 14 unidades.
Posibles formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
En el marco de la undécima jornada del Torneo Apertura, el Millonario recibirá al Verde en el Estadio Monumental a partir de las 19:45. Luego de estrenarse en la victoria por 2-1 sobre Huracán, Eduardo Chacho Coudet tendrá su primer encuentro con la gente en Núñez. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.