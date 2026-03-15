En el primer partido de Coudet en el Monumental, River recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Luego de debutar con una victoria sobre Huracán, el Millonario jugará contra el cuadro de Junín. Transmite ESPN Premium desde las 19:45

¿Cómo llega River Plate?

El flamante ciclo de Eduardo Chacho Coudet como entrenador del Millonario inició con una victoria en Parque Patricios por 2-1 contra Huracán. Los goles de la victoria fueron obra de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que Facundo Colidio fue expulsado. El triunfo le permitió al cuadro de Núñez acomodarse en la tabla de posiciones: escaló al quinto puesto de la zona B con 14 unidades.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

¡Bienvenidos la minuto a minuto del partido entre River Plate y Sarmiento de Junín!

En el marco de la undécima jornada del Torneo Apertura, el Millonario recibirá al Verde en el Estadio Monumental a partir de las 19:45. Luego de estrenarse en la victoria por 2-1 sobre Huracán, Eduardo Chacho Coudet tendrá su primer encuentro con la gente en Núñez. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

River le ganó 2-1 a
River le ganó 2-1 a Huracán en Parque Patricios (Fotobaires)

Marco Trungelliti se consagró campeón

La preocupante imagen de Fernando

Boca Juniors visitará a Unión

Oficial: la UEFA canceló la

El gesto de Gasly que

¿No sabes qué ver este

Marco Trungelliti se consagró campeón

Marco Trungelliti se consagró campeón en Kigali: venció al ex campeón del Argentina Open ante la mirada del presidente de Ruanda

La preocupante imagen de Fernando Alonso por la falla del Aston Martin durante el GP de China: “No sentía las manos y los pies”

Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Oficial: la UEFA canceló la Finalissima entre Argentina y España

El gesto de Gasly que sorprendió a Colapinto tras el Gran Premio de China de Fórmula 1