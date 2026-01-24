Deportes

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

El Millonario pondrá primera en el certamen local en su visita a la casa del Guapo. Desde las 17, por ESPN Premium

Horario y dónde ver Barracas Central-River Plate:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium

17.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

16.00 Venezuela y Bolivia

15.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

14.00 México

10:30 hsHoy

¿Cómo llega Barracas Central?

El Guapo, que logró clasificar a la Copa Sudamericana, tras su debut en casa ante el Millonario, irá a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi y luego recibirá a Deportivo Riestra.

10:00 hsHoy

Probables formaciones:

Estudiantes: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

09:45 hsHoy

El Guapo y el Millonario se verán las caras este sábado 24 de enero, desde las 17, en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Juan Mamani y Adrián Delbarba. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Jorge Broggi.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Barracas Central y River Plate, correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura.

River Plate iniciará su camino
River Plate iniciará su camino en el Torneo Apertura ante Barracas Central

