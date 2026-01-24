River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Barracas Central y River Plate, correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura.

El Guapo y el Millonario se verán las caras este sábado 24 de enero, desde las 17, en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Juan Mamani y Adrián Delbarba. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Jorge Broggi.

El Guapo, que logró clasificar a la Copa Sudamericana, tras su debut en casa ante el Millonario, irá a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi y luego recibirá a Deportivo Riestra.



