River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 que jugarán Rosario Central y River Plate .

El duelo, que comenzará a las 21.30, se disputará en el Gigante de Arroyito y contará con el arbitraje de Facundo Tello. Se podrá seguir en la TV por el canal TNT Sports.

Últimas noticias

