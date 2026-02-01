Deportes

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El conjunto de Gallardo ganó sus dos compromisos y visitará al Canalla de Di María. Transmite TNT Sports desde las 21.30

17:23 hsHoy

Así están las posiciones del Torneo Apertura:

16:51 hsHoy

Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

16:50 hsHoy

A qué hora jugarán Central-River:

El duelo, que comenzará a las 21.30, se disputará en el Gigante de Arroyito y contará con el arbitraje de Facundo Tello. Se podrá seguir en la TV por el canal TNT Sports.

16:47 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 que jugarán Rosario Central y River Plate.

Di María contra River en
Di María contra River en el duelo del Clausura 2025 (FOTOBAIRES)

