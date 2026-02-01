River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Así están las posiciones del Torneo Apertura:
Posibles formaciones:
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
A qué hora jugarán Central-River:
El duelo, que comenzará a las 21.30, se disputará en el Gigante de Arroyito y contará con el arbitraje de Facundo Tello. Se podrá seguir en la TV por el canal TNT Sports.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 que jugarán Rosario Central y River Plate.