Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Una mano sostiene boletos de la final de la Liga MX Clausura 2026 mientras los logos de Cruz Azul y Pumas se enfrentan sobre un fondo de estadio con luces brillantes y aficionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pumas y Cruz Azul definen este esta semana quién se lleva el título del Clausura 2026 de la Liga MX, y la demanda por boletos ya superó las expectativas de ambos clubes.

La serie se disputa a dos partidos en la Ciudad de México: uno en el Estadio Ciudad de los Deportes y otro en Ciudad Universitaria.

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La final reúne a dos de los cuatro grandes del futbol mexicano en un duelo que no se veía desde hace 45 años. Pumas busca su octava estrella y Cruz Azul va por la décima, con aficiones que llevan semanas esperando este cruce.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 A fan of Pumas UNAM waves their flag before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Fechas, horarios y dónde ver la final de la Liga MX

El partido de ida se juega el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que fue el hogar de la Máquina durante más de dos décadas y que vuelve a recibir un partido de Cruz Azul tras un breve paso en 2024.

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La sede no era la única opción sobre la mesa. En días previos al anuncio oficial circuló el nombre del Estadio Cuauhtémoc como alternativa, pero la directiva celeste confirmó el inmueble capitalino. El Estadio Azteca quedó descartado porque la FIFA ya tomó control del recinto para los preparativos del Mundial 2026.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino in action with Pumas UNAM's Jordan Carrillo REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido de vuelta se disputa el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas cierra en casa por haber terminado como líder de la fase regular con 36 puntos, cifra que ningún equipo había alcanzado en 30 años de torneos cortos.

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Ambos partidos se transmiten por televisión abierta, TUDN y ViX+.

En resumen:

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Ida: Jueves 21 de mayo | 20:00 horas | Estadio Ciudad de los Deportes

Vuelta: Domingo 24 de mayo | 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: televisión abierta, TUDN y ViX+

Boletos para el Pumas vs Cruz Azul: preventa y estimado de precios

Para la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul aún no ha anunciado proceso de venta oficial ni precios.

(X/@PumasMX)

Para la vuelta en CU, Pumas anunció que la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Mifel arranca este martes 19 de mayo a las 10:00 horas y se extiende hasta las 23:00 horas del mismo día.

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La venta general abre el miércoles 20 de mayo a las 10:00 horas, también a través de Ticketmaster, boletera oficial del estadio universitario.

El límite de compra es de 4 boletos por persona. Banco Mifel recomendó a sus clientes consultar el CVC de su tarjeta con anticipación, ya que el código tiene una duración de 5 horas y la demanda en los primeros minutos de preventa puede saturar los sistemas.

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Los precios estimados para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario son los siguientes, sin incluir los cargos por servicio de Ticketmaster:

Cabecera Norte: $400 pesos

Cabecera Sur: $500 pesos

Pebetero: $550 pesos

Planta Baja General: $650 pesos

Palomar General: $700 pesos

Palomar Goya: $800 pesos

Palcos y Plateas: $1,150 pesos

La final de vuelta en CU ya aparece en plataformas de reventa como StubHub, donde algunos boletos se ofrecen ya hasta en 18,000 pesos antes siquiera de que abra la venta.

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