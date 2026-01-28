River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver River Plate-Gimnasia:
El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal de TNT Sports
20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
19.00 Venezuela y Bolivia
18.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
17.00 México
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Nacho Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
El Millonario y el Lobo se verán las caras este martes 27 de enero, desde las 20, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Pablo Dóvalo, mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Agustín Méndez. El encargado del VAR será Germán Delfino y el del AVAR será Sebastián Bresba.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a la fecha 2 del Grupo B del Torneo Apertura.