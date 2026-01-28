River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal de TNT Sports

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a la fecha 2 del Grupo B del Torneo Apertura.

El Millonario y el Lobo se verán las caras este martes 27 de enero, desde las 20, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Pablo Dóvalo, mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Agustín Méndez. El encargado del VAR será Germán Delfino y el del AVAR será Sebastián Bresba.

Últimas noticias

