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River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

En el tercer partido al mando del Chacho Coudet, el Millonario buscará una nueva victoria para asentarse en los primeros puestos de la zona B. Transmitirá TNT Sports desde las 17:45

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15:30 hsHoy

¿Cómo llega Estudiantes de Río Cuarto?

El León no está logrando buenos resultados en su regreso a la Primera División: ganó únicamente un partido, cayó en ocho oportunidades y empató el duelo restante. Iván Delfino fue relegado de su cargo luego de perder 1-0 contra Belgrano y Gerardo Toro Acuña fue el entrenador en la derrota por 2-0 contra Racing en Avellaneda.

15:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El arranque de la era de Eduardo Chacho Coudet en el banco de suplentes del Millonario inició con una victoria por 2-1 sobre Huracán en Parque Patricios y un triunfo en el Monumental por 2-0 contra Sarmiento de Junín. Estos resultados le permitieron al elenco de Núñez acomodarse en la tabla de posiciones de la zona B: marcha sexto con 17 unidades y una nueva victoria lo ubicaría en los primeros puestos.

14:30 hsHoy

Las listas de convocados de River Plate y Estudiantes de Río Cuarto

La nómina que presentó el
La nómina que presentó el Chacho Coudet para viajar a Córdoba (@RiverPlate)
Los convocados por Estudiantes (@EstudiantesRío4)
Los convocados por Estudiantes (@EstudiantesRío4)
14:20 hsHoy

Posibles formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

14:13 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y River Plate!

Luego de ganar en sus primeras dos presentaciones con Eduardo Chacho Coudet en el banco de suplentes, el Millonario buscará estirar su buena racha visitando al León en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17:45 y contará con la transmisión de TNT Sports.

River buscará su tercera victoria
River buscará su tercera victoria al hilo contra Estudiantes de Río Cuarto (FOTOBAIRES)

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